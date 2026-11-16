ध्यान दें घर में किन 4 जगहों पर रखकर चार्ज नहीं करना चाहिए मोबाइल? जानें क्या है खतरा

Mobile Charging Tips In Hindi: आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फोन की बैटरी खत्म होने पर उसे चार्जिंग पर लगाना भी हमारी रोजमर्रा की आदत है।





पर क्या आप जानते हैं कि घर में मोबाइल चार्ज करने की जगह भी आपकी सुरक्षा के लिए मायने रखती है? कई बार सुविधा के चक्कर में लोग फोन को बिस्तर, सोफे या दूसरी ऐसी जगहों पर चार्जिंग पर लगा देते हैं, जहां गर्मी जमा हो सकती है या पानी के संपर्क का खतरा रहता है। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपको मोबाइल किन जगहों पर चार्ज करने से बचना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...