ध्यान दें घर में किन 4 जगहों पर रखकर चार्ज नहीं करना चाहिए मोबाइल? जानें क्या है खतरा

Mobile Charging Tips In Hindi: आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फोन की बैटरी खत्म होने पर उसे चार्जिंग पर लगाना भी हमारी रोजमर्रा की आदत है।
पर क्या आप जानते हैं कि घर में मोबाइल चार्ज करने की जगह भी आपकी सुरक्षा के लिए मायने रखती है? कई बार सुविधा के चक्कर में लोग फोन को बिस्तर, सोफे या दूसरी ऐसी जगहों पर चार्जिंग पर लगा देते हैं, जहां गर्मी जमा हो सकती है या पानी के संपर्क का खतरा रहता है। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपको मोबाइल किन जगहों पर चार्ज करने से बचना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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मोबाइल कहां पर चार्ज नहीं करना चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
कहां पर मोबाइल रखकर चार्ज नहीं करना चाहिए?
बिस्तर और तकिए के नीचे
- कई लोगों की आदत होती है कि वे रात में मोबाइल को अपने बिस्तर पर या तकिए के नीचे रखकर चार्ज करते हैं
- जबकि, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है
- चार्जिंग के दौरान फोन और बैटरी गर्म हो सकते हैं
- साथ ही तकिया, कंबल और गद्दे जैसी मुलायम चीजें गर्मी बाहर निकलने में दिक्कत पैदा कर सकती है
- इससे फोन का तापमान बढ़ सकता है और आग तक लग सकती है
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मोबाइल कहां पर चार्ज नहीं करना चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
सोफे और कुशन के बीच
- सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाना और वहीं चार्जिंग पर लगा देना आम बात है, लेकिन सोफे के कुशन के बीच फोन रखना सही नहीं है
- यहां हवा का प्रवाह कम होता है और सोफे का कपड़ा और आसपास मौजूद अन्य ज्वलनशील सामग्री अधिक गर्मी की स्थिति में आग फैलने का खतरा बढ़ा सकती हैं
- इसलिए सोफे पर या कुशन के नीचे फोन चार्ज करने से बचें
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मोबाइल कहां पर चार्ज नहीं करना चाहिए?
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बाथरूम और वॉशबेसिन के पास
- बाथरूम में मोबाइल चार्ज करना भी जोखिम भरा हो सकता है
- यहां पानी और नमी की मौजूदगी के कारण बिजली के झटके का खतरा रहता है
- अगर चार्जर, केबल या सॉकेट गीले हाथों अथवा पानी के संपर्क में आते हैं, तो स्थिति गंभीर हो सकती है
- इसलिए बाथरूम में मोबाइल चार्ज करने से बचें और चार्जिंग के लिए हमेशा सूखी जगह का इस्तेमाल करें
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मोबाइल कहां पर चार्ज नहीं करना चाहिए?
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रसोई में गैस और चूल्हे के पास
- कई लोग किचन में काम करते समय मोबाइल को पास में चार्जिंग पर लगा देते हैं
- पर वे भूल जाते हैं कि गैस चूल्हे, गर्म बर्तनों और भाप के आसपास फोन रखना सही नहीं है
- अधिक तापमान फोन की बैटरी को प्रभावित कर सकता है
- वहीं तेल, पानी और खाने की चीजें चार्जिंग केबल या सॉकेट तक पहुंच सकती हैं
- इसलिए मोबाइल को गैस चूल्हे और गर्म उपकरणों से दूर रखें