सिर्फ 500 रुपये महीने की SIP से 20 साल में कितना फंड बनेगा? गणित देखकर घूम जाएगा दिमाग

How To Grow Wealth With SIP: अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आज के समय में देश का आम नागरिक भी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए बहुत ही छोटी-छोटी बचतों से अपने भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकता है।





अगर आप हर महीने मात्र 500 रुपये की भी छोटी बचत करके एसआईपी में निवेश करना शुरू करते हैं, तो लंबी अवधि में इसका जादू देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। अनुशासन के साथ किया गया यह छोटा निवेश कंपाउंडिंग के दम पर बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि 500 रुपये महीने की एसआईपी से 20 साल में कुल कितना फंड तैयार हो सकता है।