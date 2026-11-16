बात काम की: 1000 रुपये के पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल सकती है कार? यहां समझें पूरा कैलकुलेशन

आज के समय में पेट्रोल की कीमतें आम लोगों के बजट पर सीधा असर डालती हैं। ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति अपनी कार में 500 या 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाता है, तो उसके मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर इतने पेट्रोल में कार कितनी दूर तक चल सकती है?





हालांकि, इसका जवाब हर कार के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी कार का माइलेज 10 किलोमीटर प्रति लीटर होता है, तो कोई कार एक लीटर पेट्रोल में 15 से 20 किलोमीटर तक चल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि 1000 रुपये के पेट्रोल में अलग-अलग माइलेज वाली कार कितने किलोमीटर तक चल सकती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...