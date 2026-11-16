बात काम की: 1000 रुपये के पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल सकती है कार? यहां समझें पूरा कैलकुलेशन

आज के समय में पेट्रोल की कीमतें आम लोगों के बजट पर सीधा असर डालती हैं। ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति अपनी कार में 500 या 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाता है, तो उसके मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर इतने पेट्रोल में कार कितनी दूर तक चल सकती है?
हालांकि, इसका जवाब हर कार के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी कार का माइलेज 10 किलोमीटर प्रति लीटर होता है, तो कोई कार एक लीटर पेट्रोल में 15 से 20 किलोमीटर तक चल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि 1000 रुपये के पेट्रोल में अलग-अलग माइलेज वाली कार कितने किलोमीटर तक चल सकती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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1000 रुपये के पेट्रोल में कार कितनी माइलेज देती है?
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1000 रुपये में कितना पेट्रोल मिलेगा?
- सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 1000 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है
- दिल्ली में मौजूदा समय में पेट्रोल की कीमत लगभग 102.12 रुपये प्रति लीटर है
- इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अपनी कार में 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाता है, तो उसे लगभग 9.79 लीटर पेट्रोल मिलेगा
- हालांकि, दूसरे शहरों में पेट्रोल की कीमत अलग हो सकती है
- इसलिए वहां 1000 रुपये में मिलने वाले पेट्रोल की मात्रा भी अलग होगी
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1000 रुपये के पेट्रोल में कार कितनी माइलेज देती है?
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माइलेज के हिसाब से कितने किलोमीटर चलेगी कार?
- ऐसे में अगर कार में लगभग 9.79 लीटर पेट्रोल है, तो उसका माइलेज जितना बेहतर होगा, वह उतनी ही ज्यादा दूरी तय करेगी
- इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे- अगर आपकी कार एक लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है, तो 1000 रुपये के पेट्रोल में वह लगभग 98 किलोमीटर तक चल सकती है
- जबकि, 12 किलोमीटर अगर एक लीटर पेट्रोल में कार चलती है, तो इस माइलेज वाली कार लगभग 117 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है
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1000 रुपये के पेट्रोल में कार कितनी माइलेज देती है?
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- इसी तरह अगर आपकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है
- तो 1000 रुपये के पेट्रोल में लगभग 147 किलोमीटर चल सकती है
- इसी क्रम में अगर आपकी कार 18 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देती है, तो ऐसे में कार लगभग 176 किलोमीटर तक चल सकती है
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1000 रुपये के पेट्रोल में कार कितनी माइलेज देती है?
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कार का माइलेज किन बातों पर निर्भर करता है?
- कार का माइलेज केवल उसके इंजन पर निर्भर नहीं करता
- ड्राइविंग करने का तरीका भी इसमें अहम भूमिका निभाता है
- अगर आप बार-बार तेज एक्सीलेटर दबाते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है
- इसके अलावा ट्रैफिक में बार-बार गाड़ी रोकना, टायरों में हवा कम होना और कार की समय पर सर्विस नहीं करवाना भी माइलेज को प्रभावित कर सकता है