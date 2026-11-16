क्या कार में लगे एयरबैग की भी एक्सपायरी डेट होती है? जानें कितने साल बाद इसकी जांच करानी चाहिए

आज के समय में जब हम नई कार खरीदते हैं, तो उसमें ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग का होना सबसे जरूरी माना जाता है। सड़क पर चलते समय किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यही एयरबैग सेकंड के सौवें हिस्से में खुलकर हमारी जान बचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस तरह कार के दूसरे पार्ट्स और टायर समय के साथ पुराने या खराब हो जाते हैं, क्या वैसे ही कार में लगे एयरबैग की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है?
बहुत से वाहन चालकों को यह गलतफहमी होती है कि एयरबैग एक बार लग जाने के बाद जिंदगी भर सुरक्षित रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इस लेख में समझते हैं कि एयरबैग की असल सच्चाई क्या है और इनकी जांच कब करानी चाहिए।
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कार एयरबैग एक्सपायरी डेट
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क्या एयरबैग की एक्सपायरी होती है?
- आमतौर पर आधुनिक कारों में बनने वाले एयरबैग इतने मजबूत होते हैं कि वे वाहन के पूरे जीवनकाल तक यानी 10 से 15 साल तक बिना किसी परेशानी के चल सकते हैं।
- मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इनकी समय-समय पर जांच न कराई जाए।
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कब करानी चाहिए जांच?
- फोटो : Adobe Stock
कब करानी चाहिए जांच?
- विशेषज्ञों के अनुसार हर 10 साल के अंतराल पर अपनी कार के एयरबैग और उसके सेंसर्स की पेशेवर मैकेनिक से पूरी जांच जरूर करवानी चाहिए।
- अगर कार कभी किसी छोटी-मोटी दुर्घटना का शिकार हुई है, तो एयरबैग सिस्टम की तुरंत जांच कराना बेहद जरूरी हो जाता है।
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कार एयरबैग एक्सपायरी डेट
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किन कारणों से होती है खराबी?
- गाड़ी के डैशबोर्ड पर एयरबैग की लाल बत्ती का लगातार जलते रहना यह संकेत देता है कि इसके सेंसर या वायरिंग में कोई अंदरूनी तकनीकी खराबी आ गई है।
- नमी, तेज धूप या चूहों द्वारा तार काट दिए जाने से भी सिस्टम कमजोर हो सकता है।
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सुरक्षा के लिए क्या करें?
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सुरक्षा के लिए क्या करें?
- कभी भी डैशबोर्ड पर भारी सामान न रखें और समय पर सर्विसिंग के दौरान कंपनी के अधिकृत सेंटर पर एयरबैग की स्थिति की पुष्टि करवा लें।
- थोड़ी सी सतर्कता बरतने से आपातकालीन स्थिति में ये जीवन रक्षक उपकरण हमेशा पूरी तरह सक्रिय और तैयार मिलेंगे।