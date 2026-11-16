क्या कार में लगे एयरबैग की भी एक्सपायरी डेट होती है? जानें कितने साल बाद इसकी जांच करानी चाहिए

आज के समय में जब हम नई कार खरीदते हैं, तो उसमें ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग का होना सबसे जरूरी माना जाता है। सड़क पर चलते समय किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यही एयरबैग सेकंड के सौवें हिस्से में खुलकर हमारी जान बचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस तरह कार के दूसरे पार्ट्स और टायर समय के साथ पुराने या खराब हो जाते हैं, क्या वैसे ही कार में लगे एयरबैग की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है?





बहुत से वाहन चालकों को यह गलतफहमी होती है कि एयरबैग एक बार लग जाने के बाद जिंदगी भर सुरक्षित रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इस लेख में समझते हैं कि एयरबैग की असल सच्चाई क्या है और इनकी जांच कब करानी चाहिए।