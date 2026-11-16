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क्या कार में लगे एयरबैग की भी एक्सपायरी डेट होती है? जानें कितने साल बाद इसकी जांच करानी चाहिए

Mon, 16 Nov 2026 04:18 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 16 Nov 2026 04:18 PM IST
सार

  • When to Inspect Car Airbags: आधुनिक कारों के एयरबैग आमतौर पर 10 से 15 साल तक चलते हैं, लेकिन इनकी नियमित जांच जरूरी है।
  • डैशबोर्ड पर एयरबैग की लाइट लगातार जलने पर तुरंत किसी विशेषज्ञ से सिस्टम की जांच करवानी चाहिए।

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Do Car Airbags Have an Expiry Date? Know After How Many Years You Should Get Them Inspected
कार एयरबैग एक्सपायरी डेट - फोटो : AI

आज के समय में जब हम नई कार खरीदते हैं, तो उसमें ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग का होना सबसे जरूरी माना जाता है। सड़क पर चलते समय किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यही एयरबैग सेकंड के सौवें हिस्से में खुलकर हमारी जान बचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस तरह कार के दूसरे पार्ट्स और टायर समय के साथ पुराने या खराब हो जाते हैं, क्या वैसे ही कार में लगे एयरबैग की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है?



बहुत से वाहन चालकों को यह गलतफहमी होती है कि एयरबैग एक बार लग जाने के बाद जिंदगी भर सुरक्षित रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इस लेख में समझते हैं कि एयरबैग की असल सच्चाई क्या है और इनकी जांच कब करानी चाहिए।
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Do Car Airbags Have an Expiry Date? Know After How Many Years You Should Get Them Inspected
कार एयरबैग एक्सपायरी डेट - फोटो : AI

क्या एयरबैग की एक्सपायरी होती है?

  • आमतौर पर आधुनिक कारों में बनने वाले एयरबैग इतने मजबूत होते हैं कि वे वाहन के पूरे जीवनकाल तक यानी 10 से 15 साल तक बिना किसी परेशानी के चल सकते हैं।
  • मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इनकी समय-समय पर जांच न कराई जाए।
Do Car Airbags Have an Expiry Date? Know After How Many Years You Should Get Them Inspected
कब करानी चाहिए जांच? - फोटो : Adobe Stock

कब करानी चाहिए जांच?

  • विशेषज्ञों के अनुसार हर 10 साल के अंतराल पर अपनी कार के एयरबैग और उसके सेंसर्स की पेशेवर मैकेनिक से पूरी जांच जरूर करवानी चाहिए।
  • अगर कार कभी किसी छोटी-मोटी दुर्घटना का शिकार हुई है, तो एयरबैग सिस्टम की तुरंत जांच कराना बेहद जरूरी हो जाता है।
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कार एयरबैग एक्सपायरी डेट - फोटो : AI

किन कारणों से होती है खराबी?

  • गाड़ी के डैशबोर्ड पर एयरबैग की लाल बत्ती का लगातार जलते रहना यह संकेत देता है कि इसके सेंसर या वायरिंग में कोई अंदरूनी तकनीकी खराबी आ गई है।
  • नमी, तेज धूप या चूहों द्वारा तार काट दिए जाने से भी सिस्टम कमजोर हो सकता है।
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सुरक्षा के लिए क्या करें? - फोटो : AI

सुरक्षा के लिए क्या करें?

  • कभी भी डैशबोर्ड पर भारी सामान न रखें और समय पर सर्विसिंग के दौरान कंपनी के अधिकृत सेंटर पर एयरबैग की स्थिति की पुष्टि करवा लें।
  • थोड़ी सी सतर्कता बरतने से आपातकालीन स्थिति में ये जीवन रक्षक उपकरण हमेशा पूरी तरह सक्रिय और तैयार मिलेंगे।
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