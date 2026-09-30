ऑनलाइन शॉपिंग: आपके साथ भी न हो जाए इस महिला जैसा धोखा, डिब्बा खोला तो निकला साबुन; जानें ऐसा हो तो क्या करें

ऑनलाइन शॉपिंग वाले सामान में प्रोड्कट की जगह साबुन निकले तो क्या करें? (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Amar Ujala AI

Delhi Women Online Shopping: ऑनलाइन शॉपिंग में सामान घर तक पहुंचने के बाद पैकेट खोलते ही अगर मोबाइल की जगह साबुन या कोई दूसरी चीज निकल आए, तो मामला गंभीर हो सकता है। दरअसल, दिल्ली की एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ।





महिला ने फ्लिपकॉर्ट एप के जरिए 24 अक्तूबर 2021 को Realme Narzo 50A मोबाइल फोन ऑर्डर किया था। इस फोन की कीमत 10 हजार 574 रुपये थी। 25 अक्तूबर 2021 को जब ऑर्डर की डिलीवरी हुई और महिला ने पैकेट खोला, तो उसके अंदर मोबाइल की जगह साबुन की टिकिया मिलीं। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...