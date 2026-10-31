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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Today Bank Holiday: Are the banks open today, Saturday ko bank open hai ya nahi

क्या आज महीने के आखिरी दिन बैंक बंद हैं? शनिवार को ब्रांच जानें से पहले यहां करें चेक

Sat, 31 Oct 2026 07:52 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 31 Oct 2026 07:52 AM IST
सार

  • Today Bank Holiday: आज शनिवार को अगर आप बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो चेक कर लें कि बैंक खुले हैं या नहीं
  • आज 31 अक्तूबर यानी महीने का आखिरी दिन है, इसलिए बैंक जाने से पहले चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं

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Today Bank Holiday: Are the banks open today, Saturday ko bank open hai ya nahi
शनिवार 31 अक्तूबर को बैंक बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Open Or Closed: भले ही आजकल सबकुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी किसी न किसी काम के लिए लोगों को बैंक जाना ही पड़ता है। अगर आपको भी बैंक में कोई काम है, तो पहले ये चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं।



इसलिए अगर आप आज यानी शनिवार को बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुला है या नहीं। चलिए जानते हैं आज यानी 30 अक्तूबर 2026 को बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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शनिवार 31 अक्तूबर को बैंक बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

आज शनिवार को क्या बैंक बंद हैं?

  • नहीं, आज बैंक बंद नहीं हैं
  • आज देशभर के सभी बैंक खुले हुए हैं
Today Bank Holiday: Are the banks open today, Saturday ko bank open hai ya nahi
शनिवार 31 अक्तूबर को बैंक बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

आज शनिवार होने के बाद भी बैंक क्यों खुला हैं?

  • आज शनिवार होने की वजह से भी बैंक इसलिए खुले हैं
  • क्योंकि आज महीने का पांचवां शनिवार है
  • नियमों के तहत, बैंक सिर्फ हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं
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Today Bank Holiday: Are the banks open today, Saturday ko bank open hai ya nahi
शनिवार 31 अक्तूबर को बैंक बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या कल बैंक खुले हैं?

  • नहीं, कल बैंक नही खुले हैं
  • दरअसल, कल रविवार है और हर रविवार को बैंकों का अवकाश रहता है
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शनिवार 31 अक्तूबर को बैंक बंद हैं? - फोटो : AI Generated

एटीएम-यूपीआई चल रहे हैं?

  • हां, आज एटीएम खुले हैं और यूपीआई भी पूरी तरह चल रहा है
  • जान लें चाहे बैंक खुले हों या बंद हों एटीएम या यूपीआई पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है
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