क्या आज महीने के आखिरी दिन बैंक बंद हैं? शनिवार को ब्रांच जानें से पहले यहां करें चेक

Today Bank Open Or Closed: भले ही आजकल सबकुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी किसी न किसी काम के लिए लोगों को बैंक जाना ही पड़ता है। अगर आपको भी बैंक में कोई काम है, तो पहले ये चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं।
इसलिए अगर आप आज यानी शनिवार को बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुला है या नहीं। चलिए जानते हैं आज यानी 30 अक्तूबर 2026 को बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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शनिवार 31 अक्तूबर को बैंक बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
आज शनिवार को क्या बैंक बंद हैं?
- नहीं, आज बैंक बंद नहीं हैं
- आज देशभर के सभी बैंक खुले हुए हैं
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शनिवार 31 अक्तूबर को बैंक बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
आज शनिवार होने के बाद भी बैंक क्यों खुला हैं?
- आज शनिवार होने की वजह से भी बैंक इसलिए खुले हैं
- क्योंकि आज महीने का पांचवां शनिवार है
- नियमों के तहत, बैंक सिर्फ हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं
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शनिवार 31 अक्तूबर को बैंक बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या कल बैंक खुले हैं?
- नहीं, कल बैंक नही खुले हैं
- दरअसल, कल रविवार है और हर रविवार को बैंकों का अवकाश रहता है
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शनिवार 31 अक्तूबर को बैंक बंद हैं?
- फोटो : AI Generated
एटीएम-यूपीआई चल रहे हैं?
- हां, आज एटीएम खुले हैं और यूपीआई भी पूरी तरह चल रहा है
- जान लें चाहे बैंक खुले हों या बंद हों एटीएम या यूपीआई पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है