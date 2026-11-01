पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त के बाद अब कब आएगी 25वीं किस्त? यहां जानें अगले किस्त की तारीख

देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये पैसा हर चार महीने पर तीन बराबर किस्तों में किसानों के खाते में सीधे भेजा जाता है।





हाल ही में इस योजना की 24वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी कर दी गई है, जिसके बाद से देश भर के अन्नदाताओं के मन में यह उत्सुकता शुरू हो गई है कि अब अगली यानी 25वीं किस्त उनके बैंक खातों में कब तक भेजी जाएगी। सरकार के तय नियमों और पिछले भुगतानों के चक्र को देखते हुए किसानों को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि अगली किस्त किस महीने तक आ सकती है और इसके लिए क्या तैयारियां जरूरी हैं, तो आइए इस लेख में इसकी पूरी जानकारी जानते हैं।