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वंदे भारत ट्रेन के ऑटोमैटिक दरवाजों में फंस गए हैं आप? तुरंत अपनाएं ये जरूरी उपाय वरना लगेगा फाइन

Mon, 16 Nov 2026 07:49 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 16 Nov 2026 07:49 PM IST
सार

  • Vande Bharat Automated Doors Stuck: वंदे भारत ट्रेन में रिश्तेदार को छोड़ने के दौरान गेट बंद होने पर प्लेटफॉर्म पर रहते हुए इमरजेंसी टॉक-बैक बटन दबाएं।
  • ट्रेन चल देने पर तुरंत टीटीई से संपर्क करें और स्थिति स्पष्ट करें ताकि बिना टिकट यात्रा के बड़े जुर्माने से बचाव हो सके।

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Stuck in Vande Bharat Doors While Seeing Off Relatives Follow These Steps Immediately to Avoid Fines
वंदे भारत ट्रेन ऑटोमैटिक दरवाजे - फोटो : AI

Vande Bharat Train Rules India: आज के समय में आधुनिक और हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करना हर यात्री के लिए एक बेहद शानदार अनुभव होता है। लेकिन इस ट्रेन की एक बड़ी खासियत इसके ऑटोमैटिक यानी खुद बंद होने वाले दरवाजे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। 



हाल ही में एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है जहां कुछ लोग अपने रिश्तेदार को ट्रेन में छोड़ने गए थे और गेट बंद हो जाने के कारण अंदर ही फंस गए, जिससे उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ा। ऐसे कई लोगों के मन में ये बड़ा सवाल आ रहा है कि ऐसी स्थिति में आखिर उनके सामने क्या विकल्प होता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए।
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Stuck in Vande Bharat Doors While Seeing Off Relatives Follow These Steps Immediately to Avoid Fines
इमरजेंसी टॉक-बैक बटन दबाएं? - फोटो : ANI

इमरजेंसी टॉक-बैक बटन दबाएं?

  • अगर ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है और दरवाजे बंद होने की वजह से आप अंदर ही फंस गए हैं, तो बिना समय गंवाए गेट के पास बने इमरजेंसी टॉक-बैक बटन का इस्तेमाल करें।
  • इसके जरिए आप सीधे लोको पायलट या गार्ड से बात करके अपनी सही स्थिति बता सकते हैं, जिससे वे तुरंत दरवाजा खोल सकते हैं।
Stuck in Vande Bharat Doors While Seeing Off Relatives Follow These Steps Immediately to Avoid Fines
वंदे भारत एक्सप्रेस - फोटो : संवाद

टीटीई से तुरंत संपर्क करें?

  • अगर ट्रेन स्टेशन से आगे रवाना हो चुकी है और आप उतर नहीं पाए हैं, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं बल्कि तुरंत ट्रेन के अंदर मौजूद टीटीई या कोच अटेंडेंट को ढूंढकर उनसे मिलें।
  • उन्हें अपनी पूरी बात सच-सच बता दें कि आप केवल रिश्तेदार को छोड़ने आए थे और गलती से अंदर फंस गए हैं, ऐसा करने से आपको सिर्फ न्यूनतम फाइन ही देना पड़ता है।
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Vande Bharat Train - फोटो : अमर उजाला

दरवाजा जबरन खोलने से बचें?

  • घबराहट में आकर कभी भी ट्रेन के ऑटोमैटिक दरवाजे को हाथ से खींचकर या किसी चीज से तोड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें।
  • ऐसा करना आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गंभीर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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जुर्माना लगने से कैसे बचें? - फोटो : AdobeStock

जुर्माना लगने से कैसे बचें?

  • बिना वैध टिकट के अगले स्टेशन तक यात्रा करने पर रेलवे नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा का भारी जुर्माना लग सकता है।
  • इसलिए अंदर फंसने के बाद तुरंत इमरजेंसी टॉक-बैक बटन दबाकर दरवाजा खोलने का आग्रह करें और उसी स्टेशन पर बाहर निकल जाएं। इस तरह आप जुर्माना से बच सकते हैं।
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