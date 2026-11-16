वंदे भारत ट्रेन के ऑटोमैटिक दरवाजों में फंस गए हैं आप? तुरंत अपनाएं ये जरूरी उपाय वरना लगेगा फाइन

Vande Bharat Train Rules India: आज के समय में आधुनिक और हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करना हर यात्री के लिए एक बेहद शानदार अनुभव होता है। लेकिन इस ट्रेन की एक बड़ी खासियत इसके ऑटोमैटिक यानी खुद बंद होने वाले दरवाजे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।





हाल ही में एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है जहां कुछ लोग अपने रिश्तेदार को ट्रेन में छोड़ने गए थे और गेट बंद हो जाने के कारण अंदर ही फंस गए, जिससे उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ा। ऐसे कई लोगों के मन में ये बड़ा सवाल आ रहा है कि ऐसी स्थिति में आखिर उनके सामने क्या विकल्प होता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए।