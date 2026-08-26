बैंक फ्रॉड अलर्ट: गायब हो गई है चेकबुक तो तुरंत करें ये काम, वरना हो सकता है फ्रॉड

Lost Chequebook Emergency Action: बैंक चेकबुक का खो जाना या चोरी हो जाना एक बेहद गंभीर स्थिति है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल करके कोई भी आपके बैंक खाते से गाढ़ी कमाई साफ कर सकता है। अगर आपकी चेकबुक घर, सफर या ऑफिस में कहीं गायब हो गई है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें और न ही ढिलाई बरतें। खाली या साइन किए हुए चेक का फायदा उठाकर जालसाज फर्जी दस्तखत के जरिए बैंक से पैसे निकाल सकते हैं।





ऐसे में वित्तीय नुकसान और बैंक फ्रॉड से बचने के लिए बिना एक मिनट गंवाए तुरंत कुछ बेहद जरूरी और कानूनी कदम उठाना बेहद आवश्यक है।