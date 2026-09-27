घर किराए पर देने से पहले हर मकान मालिक को पता होनी चाहिए ये 4 बातें, एक छोटी सी गलती डाल सकती है दिक्कत में

हर मकान मालिक को घर किराए पर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

घर किराए पर देना आज के समय में आम बात है, लेकिन नियमों के तहत मकान मालिक के लिए सिर्फ किराएदार का आधार कार्ड या पहचान पत्र लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। दरअसल, कई जगहों पर किराएदार की जानकारी स्थानीय पुलिस को देना या उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी हो सकता है।





हालांकि, इसका नियम हर राज्य और शहर में एक जैसा नहीं है। इसलिए मकान मालिक को अपने इलाके में लागू स्थानीय पुलिस या प्रशासन के नियमों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। चलिए जाते हैं इस बारे में। आप आगे जान सकते हैं कि मकान मालिक को घर किराए पर देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए...