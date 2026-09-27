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घर किराए पर देने से पहले हर मकान मालिक को पता होनी चाहिए ये 4 बातें, एक छोटी सी गलती डाल सकती है दिक्कत में

Sun, 27 Sep 2026 12:17 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sun, 27 Sep 2026 12:17 PM IST
सार

घर किराए पर देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत स्थानीय राज्य, शहर या पुलिस के नियमों पर निर्भर कर सकती है। मकान मालिक को पहचान दस्तावेज, रेंट एग्रीमेंट और स्थानीय पुलिस की निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी जरूर रखनी चाहिए।

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Police Verification Before Renting Out a House: What Landlords Need to Know
हर मकान मालिक को घर किराए पर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

घर किराए पर देना आज के समय में आम बात है, लेकिन नियमों के तहत मकान मालिक के लिए सिर्फ किराएदार का आधार कार्ड या पहचान पत्र लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। दरअसल, कई जगहों पर किराएदार की जानकारी स्थानीय पुलिस को देना या उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी हो सकता है।



हालांकि, इसका नियम हर राज्य और शहर में एक जैसा नहीं है। इसलिए मकान मालिक को अपने इलाके में लागू स्थानीय पुलिस या प्रशासन के नियमों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। चलिए जाते हैं इस बारे में। आप आगे जान सकते हैं कि मकान मालिक को घर किराए पर देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए...
Police Verification Before Renting Out a House: What Landlords Need to Know
हर मकान मालिक को घर किराए पर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Adobe Stock

स्थानीय नियमों के आधार पर हो सकती है जरूरत

  • किराएदार के पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर कई शहरों में स्थानीय स्तर पर नियम और प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं
  • कुछ जगह मकान मालिक को किराएदार की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है
  • इसका उद्देश्य किराएदार की पहचान और उसके बारे में उपलब्ध जानकारी का रिकॉर्ड रखना होता है
Police Verification Before Renting Out a House: What Landlords Need to Know
हर मकान मालिक को घर किराए पर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Adobe Stock
  • कहीं-कहीं इसके लिए पुलिस स्टेशन में फॉर्म जमा करना पड़ सकता है
  • कुछ स्थानों पर ऑनलाइन माध्यम से भी किराएदार की जानकारी जमा करने की सुविधा उपलब्ध होती है
  • इसलिए घर किराए पर देने से पहले स्थानीय पुलिस की वेबसाइट या नजदीकी थाने से नियम की जानकारी लेना बेहतर है।
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हर मकान मालिक को घर किराए पर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Adobe Stock

सिर्फ पहचान पत्र लेना काफी नहीं

  • मकान मालिक को किराएदार से पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज जरूर लेने चाहिए
  • इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं
  • पर केवल दस्तावेज अपने पास रख लेना पुलिस वेरिफिकेशन के बराबर नहीं है
  • अगर स्थानीय नियमों के तहत वेरिफिकेशन या किराएदार की सूचना पुलिस को देना जरूरी है, तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए
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हर मकान मालिक को घर किराए पर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala

रेंट एग्रीमेंट भी जरूरी

  • मकान किराए पर देते समय लिखित रेंट एग्रीमेंट बनवाना भी समझदारी और बेहद जरूरी है
  • इसमें किराए की रकम, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराए की अवधि और दूसरी जरूरी शर्तें स्पष्ट लिखी जा सकती हैं
  • किराएदार और मकान मालिक दोनों के पास इसकी कॉपी रहनी चाहिए
  • अगर किराएदार लंबे समय के लिए रह रहा है या स्थानीय नियमों में किसी तरह की सूचना देना जरूरी है, तो उससे जुड़े दस्तावेज भी सुरक्षित रखने चाहिए
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