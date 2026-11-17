PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार जब भी किसी योजना की शुरुआत करती है तो ये जरूर देखती है कि इस योजना का लाभ कितने अधिक लोगों को मिल सकता है। जैसे- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ले लीजिए।
इस योजना के तहत सिर्फ पात्र लोगों को लाभ मिलता है और लाभार्थियों को कई तरह के आर्थिक लाभ देने का प्रावधान इस योजना के तहत है। तो चलिए जानते हैं इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत किस तरह के लाभ मिल सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना के क्या फायदे हैं?
- फोटो : Adobe Stock
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन लोग पात्र हैं?
- अगर आप सुनार हैं
- पत्थर तराशने वाले हैं
- धोबी और दर्जी हैं
- गुड़िया और खिलौना निर्माता का काम करते हैं
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
- जो लोग राजमिस्त्री हैं
- पत्थर तोड़ने वाले हैं
- जो लोग लोहार का काम करते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के क्या फायदे हैं?
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- नाई यानी बाल काटने वाले हैं
- अगर आप मालाकार हैं
- जो लोग मूर्तिकार हैं
- अगर फिशिंग नेट निर्माता हैं
- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले हैं
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता हैं
- जो ताला बनाने वाले हैं
- जो अस्त्रकार हैं
- जो नाव निर्माता हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के क्या फायदे हैं?
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पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले लाभ क्या हैं?
- आप जब इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको आपके काम से जुड़ी कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है
- वहीं, जब तक ये ट्रेनिंग चलती है तब तक लाभार्थियों को रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
- लाभार्थी अपने काम से जुड़ा सामान खरीद सके जिसके लिए 15000 रुपये टूलकिट प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है
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किसे और कितना मिलता है लोन?
- लाभार्थियों को अपना काम शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया जाता है
- इसमें आप पहले 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं
- फिर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं