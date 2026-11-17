PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार जब भी किसी योजना की शुरुआत करती है तो ये जरूर देखती है कि इस योजना का लाभ कितने अधिक लोगों को मिल सकता है। जैसे- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ले लीजिए।





इस योजना के तहत सिर्फ पात्र लोगों को लाभ मिलता है और लाभार्थियों को कई तरह के आर्थिक लाभ देने का प्रावधान इस योजना के तहत है। तो चलिए जानते हैं इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत किस तरह के लाभ मिल सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...