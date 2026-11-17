पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 25th Installment: देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 25वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों में मदद मिल सके।





पर क्या आप जानते हैं कि पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त का लाभ किन लोगों को मिलेगा और किन्हें नहीं? शायद नहीं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि किन किसानों को 25वीं किस्त मिल सकती है और किन्हें नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...