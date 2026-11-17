PM Kisan 25th Installment: देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 25वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों में मदद मिल सके।
पर क्या आप जानते हैं कि पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त का लाभ किन लोगों को मिलेगा और किन्हें नहीं? शायद नहीं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि किन किसानों को 25वीं किस्त मिल सकती है और किन्हें नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त के लिए कौन पात्र है?
- फोटो : Adobe Stock
किन किसानों को मिल सकता है 25वीं किस्त का लाभ?
- किसान परिवार के नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए
- जमीन का रिकॉर्ड संबंधित राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए
- किसान का आधार और बैंक खाते की जानकारी सही होनी चाहिए
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए
- किसान की ई-केवाईसी पूरी होनी जरूरी है
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पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त के लिए कौन पात्र है?
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कौन से किसान रह सकते हैं किस्त के लाभ से वंचित?
- जो किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं
- जो किसान अपात्र होने के बाद भी गलत तरीके से योजना से जुड़े हैं
- जिन किसानों ने योजना के तहत आने वाले जरूरी काम नहीं करवाए हैं
- ई-केवाईसी, भू-सत्यापन से लेकर आधार लिंकिंग का काम न करवाने वाले किसान
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आपको किस्त मिलेगी या नहीं, कैसे चेक करें किस्त का स्टेटस?
स्टेप 1
- किसान घर बैठे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं
- इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
- फिर यहां 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें
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पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त के लिए कौन पात्र है?
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स्टेप 2
- इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरें
- जरूरत पड़ने पर ओटीपी के जरिए सत्यापन करें
- इसके बाद स्क्रीन पर पात्रता, ई-केवाईसी और भुगतान से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं
- अगर कोई कमी दिखाई देती है, तो उसे संबंधित विभाग या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर से ठीक करवा लें