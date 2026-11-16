कैसे चेक करें कि आपके खाते में पिछले महीने का पीएफ जमा हुआ या नहीं? यहां जानें पूरी प्रकिया

How To Check EPF Passbook Online: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ उनकी कमाई का एक ऐसा अहम हिस्सा होता है, जो भविष्य के दिनों में सबसे बड़ा वित्तीय सहारा बनता है। हर महीने कंपनी द्वारा कर्मचारियों के वेतन से पीएफ की राशि काटी जाती है और उसे समय पर ईपीएफओ खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होता है। लेकिन कई बार कर्मचारियों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है कि पिछले महीने का पीएफ उनके खाते में सफलतापूर्वक जमा हुआ है या नहीं।
अगर आप भी घर बैठे अपने पीएफ खाते की पूरी स्थिति और पिछले महीने का योगदान आसानी से जांचना चाहते हैं, तो इसके बेहद आसान डिजिटल तरीके मौजूद हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि ऑनलाइन पासबुक और व्हाट्सएप के जरिए पीएफ स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है।
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ईपीएफओ पोर्टल पर कैसे जाएं?
- फोटो : EPFO
ईपीएफओ पोर्टल पर कैसे जाएं?
- अपने पीएफ खाते का पूरा विवरण देखने के लिए सबसे पहले आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पासबुक पोर्टल पर जाना होगा।
- पोर्टल पर आपको अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड भरकर पोर्टल पर साइन इन करना होता है।
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पासबुक में क्या दिखता है? (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Adobe Stock
पासबुक में क्या दिखता है?
- लॉगिन करने के बाद अपनी वर्तमान कंपनी से जुड़ी मेंबर आईडी का चयन करके आप 'व्यू पासबुक' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- इसके बाद स्क्रीन पर आपके सामने पिछले महीने समेत हर महीने कर्मचारी और कंपनी द्वारा जमा किए गए पैसे का पूरा ब्योरा आ जाता है।
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व्हाट्सएप से कैसे चेक करें?
- फोटो : AI
व्हाट्सएप से कैसे चेक करें?
- इंटरनेट पोर्टल के अलावा ईपीएफओ की आधुनिक व्हाट्सएप सेवा का उपयोग करके भी आसानी से जानकारी हासिल की जा सकती है।
- इसके लिए आपको आधिकारिक नंबर (8796441800 ) पर 'Hi' लिखकर भेजना होता है और उसके बाद मिलने वाले निर्देशों का पालन करना पड़ता है।
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समय पर जांच क्यों जरूरी?
- फोटो : Adobe Stock
समय पर जांच क्यों जरूरी?
- हर महीने नियमित रूप से अपना पीएफ स्टेटस चेक करने से यह सुनिश्चित रहता है कि कंपनी ने आपका पैसा समय पर जमा किया है या नहीं।
- किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी होने पर आप समय रहते अपने संस्थान या विभाग से संपर्क कर सकते हैं।