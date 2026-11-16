Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   How to Check If Last Month's PF Was Credited to Your Account? Know the Full Process Here

कैसे चेक करें कि आपके खाते में पिछले महीने का पीएफ जमा हुआ या नहीं? यहां जानें पूरी प्रकिया

Mon, 16 Nov 2026 08:12 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 16 Nov 2026 08:12 PM IST
सार

  • EPFO Member Portal Login Guide: ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पासबुक पोर्टल पर यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करके पिछले महीने का पीएफ चेक कर सकते हैं।
  • पोर्टल पर मेंबर आईडी चुनकर कर्मचारी और कंपनी द्वारा जमा किए गए योगदान का पूरा विवरण देखा जा सकता है।

विज्ञापन
How to Check If Last Month's PF Was Credited to Your Account? Know the Full Process Here
वंदे भारत ट्रेन ऑटोमैटिक दरवाजे - फोटो : AI

How To Check EPF Passbook Online: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ उनकी कमाई का एक ऐसा अहम हिस्सा होता है, जो भविष्य के दिनों में सबसे बड़ा वित्तीय सहारा बनता है। हर महीने कंपनी द्वारा कर्मचारियों के वेतन से पीएफ की राशि काटी जाती है और उसे समय पर ईपीएफओ खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होता है। लेकिन कई बार कर्मचारियों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है कि पिछले महीने का पीएफ उनके खाते में सफलतापूर्वक जमा हुआ है या नहीं।



अगर आप भी घर बैठे अपने पीएफ खाते की पूरी स्थिति और पिछले महीने का योगदान आसानी से जांचना चाहते हैं, तो इसके बेहद आसान डिजिटल तरीके मौजूद हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि ऑनलाइन पासबुक और व्हाट्सएप के जरिए पीएफ स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है।
Trending Videos
How to Check If Last Month's PF Was Credited to Your Account? Know the Full Process Here
ईपीएफओ पोर्टल पर कैसे जाएं? - फोटो : EPFO

ईपीएफओ पोर्टल पर कैसे जाएं?

  • अपने पीएफ खाते का पूरा विवरण देखने के लिए सबसे पहले आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पासबुक पोर्टल पर जाना होगा।
  • पोर्टल पर आपको अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड भरकर पोर्टल पर साइन इन करना होता है।
How to Check If Last Month's PF Was Credited to Your Account? Know the Full Process Here
पासबुक में क्या दिखता है? (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock

पासबुक में क्या दिखता है?

  • लॉगिन करने के बाद अपनी वर्तमान कंपनी से जुड़ी मेंबर आईडी का चयन करके आप 'व्यू पासबुक' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
  • इसके बाद स्क्रीन पर आपके सामने पिछले महीने समेत हर महीने कर्मचारी और कंपनी द्वारा जमा किए गए पैसे का पूरा ब्योरा आ जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
How to Check If Last Month's PF Was Credited to Your Account? Know the Full Process Here
व्हाट्सएप से कैसे चेक करें? - फोटो : AI

व्हाट्सएप से कैसे चेक करें?

  • इंटरनेट पोर्टल के अलावा ईपीएफओ की आधुनिक व्हाट्सएप सेवा का उपयोग करके भी आसानी से जानकारी हासिल की जा सकती है।
  • इसके लिए आपको आधिकारिक नंबर (8796441800 ) पर 'Hi' लिखकर भेजना होता है और उसके बाद मिलने वाले निर्देशों का पालन करना पड़ता है।
विज्ञापन
How to Check If Last Month's PF Was Credited to Your Account? Know the Full Process Here
समय पर जांच क्यों जरूरी? - फोटो : Adobe Stock

समय पर जांच क्यों जरूरी?

  • हर महीने नियमित रूप से अपना पीएफ स्टेटस चेक करने से यह सुनिश्चित रहता है कि कंपनी ने आपका पैसा समय पर जमा किया है या नहीं।
  • किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी होने पर आप समय रहते अपने संस्थान या विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed