अक्तूबर में क्यों आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? यहां जानिए

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभाथियों को अब तक कुल 23 किस्त का लाभ मिल चुका है। साल में तीन बार योजना से जुड़े किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।





ये पैसे सीधे योजना से जुड़े किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है और इस बार पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होगी, लेकिन क्या 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी होगी? आखिर सरकार कौन से महीने में 24वीं किस्त जारी करेगी। चलिए जानते हैं। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...