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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Kisan 24th Installment: Why the 24th Installment May Come in October? Know the Details

अक्तूबर में क्यों आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? यहां जानिए

Sat, 26 Sep 2026 10:16 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 26 Sep 2026 10:16 AM IST
सार

PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। ऐसे में योजना से जुड़े किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है?

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PM Kisan 24th Installment: Why the 24th Installment May Come in October? Know the Details
क्या अक्तूबर में 24वीं किस्त आएगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभाथियों को अब तक कुल 23 किस्त का लाभ मिल चुका है। साल में तीन बार योजना से जुड़े किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।



ये पैसे सीधे योजना से जुड़े किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है और इस बार पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होगी, लेकिन क्या 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी होगी? आखिर सरकार कौन से महीने में 24वीं किस्त जारी करेगी। चलिए जानते हैं। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan 24th Installment: Why the 24th Installment May Come in October? Know the Details
क्या अक्तूबर में 24वीं किस्त आएगी? - फोटो : Adobe Stock

अभी आखिरी किस्त कौन सी आई थी?

  • पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी हुई थी
  • ये किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी
  • इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को दिया गया
PM Kisan 24th Installment: Why the 24th Installment May Come in October? Know the Details
क्या अक्तूबर में 24वीं किस्त आएगी? - फोटो : Adobe Stock

क्यों अक्तूबर में जारी हो सकती है 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त इस बार जारी होनी है
  • जान लें कि पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
  • जैसे- पिछली किस्तें लगभग इसी अंतराल पर जारी हुई
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PM Kisan 24th Installment: Why the 24th Installment May Come in October? Know the Details
क्या अक्तूबर में 24वीं किस्त आएगी? - फोटो : Adobe Stock
  • 23वीं किस्त की बात करें तो ये जून महीने में रिलीज हुई थी
  • इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि अक्तूबर में ही 24वीं किस्त जारी हो सकती है
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PM Kisan 24th Installment: Why the 24th Installment May Come in October? Know the Details
क्या अक्तूबर में 24वीं किस्त आएगी? - फोटो : Adobe Stock
  • 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी होने के लिए इसलिए भी माना जा रहा है
  • क्योंकि माना ये जा रहा है कि सरकार 24वीं किस्त कि सौगात दिवाली से पहले किसानों को दे सकती है
  • हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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