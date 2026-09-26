ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं तो सिर्फ स्क्रीनशॉट न लें, ऑर्डर के बाद ये 5 चीजें जरूर संभालें

ऑनलाइन शॉपिंग में ऑर्डर करने के बाद ज्यादातर लोग बस सामान आने का इंतजार करते हैं। कई लोग ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उसे डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन ऑर्डर से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी ऐसी होती है, जिसे सामान मिलने और उसे चेक करने तक संभालकर रखना चाहिए। आगे चलकर रिटर्न, रिफंड या शिकायत की जरूरत पड़े तो यही जानकारी आपके काम आ सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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ऑनलाइन ऑर्डर के बाद महिलाएं न करें ये गलती
- फोटो : Adobe stock
ऑर्डर नंबर जरूर रखें
ऑनलाइन सामान खरीदने के बाद सबसे पहले ऑर्डर नंबर संभालकर रखें। किसी परेशानी की स्थिति में कस्टमर सपोर्ट से बात करते समय इसी नंबर से आपके ऑर्डर की जानकारी आसानी से खोजी जा सकती है। इसलिए सिर्फ स्क्रीनशॉट पर निर्भर रहने के बजाय ऑर्डर की जानकारी ऐप या वेबसाइट में भी चेक करते रहें।
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ऑर्डर की पूरी डिटेल सेव रखें
किस सामान का ऑर्डर किया है, उसकी कीमत कितनी थी, डिलीवरी चार्ज कितना लगा और कुल कितना भुगतान किया गया, इसकी जानकारी संभालकर रखें। अगर बाद में बिल या भुगतान को लेकर कोई गड़बड़ी होती है तो आपके पास खरीदारी का रिकॉर्ड रहेगा।
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पेमेंट का रिकॉर्ड न करें डिलीट
ऑनलाइन भुगतान करने के बाद मिलने वाला ट्रांजेक्शन नंबर, भुगतान की तारीख और रकम की जानकारी भी संभालकर रखें। अगर पैसे कट जाएं लेकिन ऑर्डर में भुगतान की स्थिति अपडेट न हो या रिफंड में देरी हो, तो यह जानकारी शिकायत करते समय काम आ सकती है।
रिटर्न और रिफंड की जानकारी देखें
ऑर्डर मिलने के बाद तुरंत स्क्रीनशॉट डिलीट न करें। खासकर अगर सामान वापस करने की जरूरत पड़ सकती है तो रिटर्न की आखिरी तारीख और रिफंड से जुड़ी जानकारी जरूर देख लें। कुछ सामान पर रिटर्न की सुविधा नहीं होती, इसलिए ऑर्डर करने से पहले और सामान मिलने के बाद इसकी शर्तें पढ़ना जरूरी है।
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सामान मिलने तक डिलीवरी की जानकारी रखें
ऑर्डर डिलीवर होने से पहले ट्रैकिंग की जानकारी भी संभालकर रखना फायदेमंद है। अगर पैकेज डिलीवर दिख रहा है लेकिन आपको मिला नहीं है, या डिलीवरी में कोई दूसरी परेशानी आती है, तो ट्रैकिंग डिटेल शिकायत दर्ज कराने में मदद कर सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ऑर्डर से जुड़ी जानकारी तब तक संभालकर रखें, जब तक सामान सही हालत में मिलकर चेक न हो जाए और रिटर्न या रिफंड की जरूरत खत्म न हो जाए। इससे छोटी सी ऑनलाइन खरीदारी में भी बाद में होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।
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