शनिवार को बैंक जाने वाले ध्यान दें: आज बैंकों की छुट्टी है या खुले हैं? चेक करें अपने-अपने शहर का स्टेटस

आज शनिवार को बैंक खुले हैं और क्या रविवार को बैंक खुलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Holiday or Not: अगर आप आज यानी 26 सितंबर 2026 शनिवार को बैंक का कोई जरूरी काम कराने की सोच रहे हैं, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें और जान लें कि आज बैंक बंद हैं या खुले हैं।





इसलिए अगर आपको आज किसी भी काम से बैंक जाना है, तो पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले भी हैं या नहीं। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं...