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शनिवार को बैंक जाने वाले ध्यान दें: आज बैंकों की छुट्टी है या खुले हैं? चेक करें अपने-अपने शहर का स्टेटस

Sat, 26 Sep 2026 07:29 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 26 Sep 2026 07:29 AM IST
सार

Bank Holiday Today: 26 सितंबर 2026 को शनिवार होने के साथ-साथ आज महीने का चौथा शनिवार है। इस वजह से आज देशभर में बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी।

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Are banks open or closed today, Saturday 26 September ko bank band hai ya open hai
आज शनिवार को बैंक खुले हैं और क्या रविवार को बैंक खुलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Holiday or Not: अगर आप आज यानी 26 सितंबर 2026 शनिवार को बैंक का कोई जरूरी काम कराने की सोच रहे हैं, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें और जान लें कि आज बैंक बंद हैं या खुले हैं।



इसलिए अगर आपको आज किसी भी काम से बैंक जाना है, तो पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले भी हैं या नहीं। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं...
Are banks open or closed today, Saturday 26 September ko bank band hai ya open hai
आज शनिवार को बैंक खुले हैं और क्या रविवार को बैंक खुलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

बैंक आज खुले हैं?

  • नहीं, आज बैंक खुले नहीं हैं
  • आज देश भर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद हैं
Are banks open or closed today, Saturday 26 September ko bank band hai ya open hai
आज शनिवार को बैंक खुले हैं और क्या रविवार को बैंक खुलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

आज क्यों बंद हैं बैंक?

  • दरअसल, आज सितंबर महीने का चौथा शनिवार है
  • भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार देश में सभी बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं
  • ऐसे में आज यानी 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक शाखाओं में छुट्टी है
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Are banks open or closed today, Saturday 26 September ko bank band hai ya open hai
आज शनिवार को बैंक खुले हैं और क्या रविवार को बैंक खुलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

क्या कल रविवार को बैंक खुलेंगे?

  • आमतौर पर रविवार के दिन देश के सभी बैंक बंद रहते हैं, क्योंकि इस दिन रविवार का साप्ताहिक अवकाश होता है
  • पर कल यानी 27 सितंबर 2026 को रविवार को बैंक बंद नहीं हैं
  • कल देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक खुलेंगे
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Are banks open or closed today, Saturday 26 September ko bank band hai ya open hai
आज शनिवार को बैंक खुले हैं और क्या रविवार को बैंक खुलेंगे? - फोटो : Adobe Stock
  • ऐसा इसलिए क्योंकि इस सप्ताह बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल है
  • इसको देखते हुए आरबीआई ने 27 सितंबर को बैंक शाखाओं और संबंधित बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को चालू रखने की मंजूरी दी है
  • इसलिए अगर आपका कोई जरूरी ब्रांच वाला काम है, तो आप कल अपने बैंक की शाखा में जा सकते हैं
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