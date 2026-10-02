कितने किलोमीटर चलने पर बाइक की सर्विसिंग करवानी चाहिए? जानें नियम

Bike Servicing Kilometer Limit: दोपहिया वाहन यानी बाइक का इस्तेमाल लगभग हर घर में रोजमर्रा के कामों और दफ्तर आने-जाने के लिए होता है। बाइक की उम्र बढ़ाने और उसकी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए समय-समय पर सर्विसिंग कराना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि बाइक को कितने किलोमीटर चलाने के बाद मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए।
कई बार देरी करने से इंजन का भारी नुकसान हो जाता है और जेब पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ जाता है। सामान्य तौर पर कंपनियों का सुझाव होता है कि निश्चित किलोमीटर या समय अवधि पूरी होते ही बाइक की सर्विस करा लेनी चाहिए। आइए जानते हैं बाइक की सही सर्विसिंग से जुड़े जरूरी नियम।
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Bike Tips
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नई बाइक की पहली और शुरुआती सर्विसिंग का नियम
- नई बाइक खरीदने के बाद पहली सर्विसिंग 500 से 750 किलोमीटर चलने पर या 1 महीने के भीतर करा लेनी चाहिए।
- इस समय इंजन ऑयल बदलना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि नए इंजन के घर्षण से निकले धातु के बारीक कण ऑयल में जमा हो जाते हैं।
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बाइक फिल्टर
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सामान्य बाइक्स के लिए नियमित सर्विसिंग की सीमा
- पहली कुछ सर्विसिंग के बाद सामान्य 100 से 125 सीसी की कम्यूटर बाइक्स को हर 2,500 से 3,000 किलोमीटर या 3 से 4 महीने में सर्विस कराना चाहिए।
- वहीं सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल करने वाली प्रीमियम या स्पोर्ट्स बाइक्स हर 5,000 से 6,000 किलोमीटर पर सर्विस की जा सकती हैं।
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इंजन ऑयल
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इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की जांच
- सर्विसिंग के दौरान सिर्फ इंजन ऑयल ही न बदलें, बल्कि एयर फिल्टर, ब्रेक पैड और स्पार्क प्लग की भी सफाई कराएं।
- गंदा एयर फिल्टर माइलेज घटा देता है और खराब स्पार्क प्लग से बाइक बार-बार बंद होने या स्टार्ट न होने की समस्या पैदा करने लगती है।
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कम चलने वाली बाइक्स के लिए समय का ध्यान रखें
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कम चलने वाली बाइक्स के लिए समय का ध्यान रखें
- अगर आपकी बाइक बहुत कम चलती है और महीनों में भी किलोमीटर पूरे नहीं होते, तो भी हर 6 महीने में एक बार सर्विस जरूर कराएं।
- लंबे समय तक खड़ा रहने से भी इंजन ऑयल खराब हो जाता है और ब्रेक व चेन सूखी होकर कटने लगती हैं।