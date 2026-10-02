कितने किलोमीटर चलने पर बाइक की सर्विसिंग करवानी चाहिए? जानें नियम

Bike Servicing Kilometer Limit: दोपहिया वाहन यानी बाइक का इस्तेमाल लगभग हर घर में रोजमर्रा के कामों और दफ्तर आने-जाने के लिए होता है। बाइक की उम्र बढ़ाने और उसकी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए समय-समय पर सर्विसिंग कराना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि बाइक को कितने किलोमीटर चलाने के बाद मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए।





कई बार देरी करने से इंजन का भारी नुकसान हो जाता है और जेब पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ जाता है। सामान्य तौर पर कंपनियों का सुझाव होता है कि निश्चित किलोमीटर या समय अवधि पूरी होते ही बाइक की सर्विस करा लेनी चाहिए। आइए जानते हैं बाइक की सही सर्विसिंग से जुड़े जरूरी नियम।