दिवाली पर घर जाने वाले सावधान: 5 नवंबर तक ये ट्रेनें कैंसिल, यात्रा से पहले चेक करें रद्द ट्रेनों की लिस्ट

1 of 6 5 नवंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं? - फोटो : Amar Ujala AI







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Cancelled Train List Before Diwali 2026: सोचिए आपने कहीं जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक की है और यात्रा से पहले पता चले कि वो ट्रेन तो कैंसिल हो गई है जिसका टिकट आपने बुक किया है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं।



जैसे- आज यानी 29 अक्तूबर से लेकर 5 नवंबर 2026 तक कई ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं और ये तब हुआ है जब दिवाली का पर्व है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस रूट की और कौन-कौन सी ट्रेनें क्यों कैंसिल हुई हैं। चलिए जानते हैं कैंसिल ट्रेनों के बारे में। आप आगे रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हैं...

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2 of 6 5 नवंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं? - फोटो : AdobeStock

क्यों कैंसिल हुई हैं ट्रेनें? भारतीय रेलवे की तरफ से कुछ दिन के लिए कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया गया है

दरअसल, रेलवे ने खराब मौसम के कारण कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है

जबकि, कुछ ट्रेनों के समय और रूट में भी बदलाव किया जा सकता है

3 of 6 कौन सी ट्रेनें रहेंगी कैंसिल? जगदलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18006) 28 से 31 अक्तूबर तक रद्द किया गया है विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18512) 30 से 31 अक्तूबर को कैंसिल रहेगी विशाखापट्टनम-किरंदुल पैसेंजर (ट्रेन नंबर 58538) 31 अक्तूबर तक अलग-अलग तारीखों पर नहीं चलेगी - फोटो : AdobeStock

कौन सी ट्रेनें रहेंगी कैंसिल?



जगदलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18006)

28 से 31 अक्तूबर तक रद्द किया गया है



विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18512)

30 से 31 अक्तूबर को कैंसिल रहेगी



विशाखापट्टनम-किरंदुल पैसेंजर (ट्रेन नंबर 58538)

31 अक्तूबर तक अलग-अलग तारीखों पर नहीं चलेगी

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4 of 6 5 नवंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं? - फोटो : AdobeStock

किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर (ट्रेन नंबर 58502)

30 अक्तूबर तक कैंसिल रहेगी



किरंदुल-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18516)

29 अक्तूबर से 4 नवंबर के बीच रद्द रहेगी



राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18107)

29 अक्तूबर से 4 नवंबर तक रद्द किया गया है

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