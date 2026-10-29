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ध्यान दें: करवाना है मुफ्त इलाज, तो चेक करें क्या आपका बन पाएगा आयुष्मान कार्ड या नहीं? यहां जानें पात्रता

Thu, 29 Oct 2026 12:07 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 29 Oct 2026 12:07 PM IST
सार

  • Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है और आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
  • आप उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत हैं

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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है? - फोटो : Amar Ujala

Ayushman Card Eligibility: क्या आप आयुष्मान कार्ड के बारे में जानते हैं? आपका जवाब इसको लेकर हां ही होगा, क्योंकि मौजूदा समय में करोड़ों पात्र लोग इस कार्ड को बनवा चुके हैं।



आयुष्मान कार्ड को बनवाकर आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं और आपके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है यानी आपका इलाज मुफ्त में होता है। पर क्या आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं? आपको ये चेक करना चाहिए। चलिए जानते हैं आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है? - फोटो : Adobe Stock

कैसे चेक करें आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं?

  • अपनी पात्रता चेक करने के लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाना होता है
  • यहां पर जाकर आपको Am I Eligible वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आपको यहां पर मांगी गई जानकारी भरनी है
  • फिर आप चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं
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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है? - फोटो : Adobe Stock

आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है?

  • जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
  • जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं
  • जो लोग पीएफ या ईएसआईसी से नहीं जुड़े
  • जिन लोगों के पास कच्चा मकान है
  • जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है आदि
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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है? - फोटो : Adobe Stock

आयुष्मान कार्ड किसका नहीं बन सकता?

  • आप अगर टैक्स के दायरे में आते हैं
  • आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं
  • अगर आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं
  • आप सरकारी नौकरी करते हैं
  • आर्थिक रूप से संपन्न हैं
  • पीएफ या ईएसआईसी से जुड़े हैं
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आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है? - फोटो : Adobe stock

आयुष्मान कार्ड से करवा सकते हैं मुफ्त इलाज

  • आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
  • हर साल वित्तीय वर्ष में ये लिमिट रिन्यू हो जाती है
  • ऐसे में आप हर साल आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
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