ध्यान दें: करवाना है मुफ्त इलाज, तो चेक करें क्या आपका बन पाएगा आयुष्मान कार्ड या नहीं? यहां जानें पात्रता

Ayushman Card Eligibility: क्या आप आयुष्मान कार्ड के बारे में जानते हैं? आपका जवाब इसको लेकर हां ही होगा, क्योंकि मौजूदा समय में करोड़ों पात्र लोग इस कार्ड को बनवा चुके हैं।





आयुष्मान कार्ड को बनवाकर आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं और आपके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है यानी आपका इलाज मुफ्त में होता है। पर क्या आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं? आपको ये चेक करना चाहिए। चलिए जानते हैं आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...