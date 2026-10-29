पीएम विश्वकर्मा योजना: किन लोगों को सरकार देती है लाभ? ऐसे चेक करें अपनी पात्रता

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: देश में कई अलग-अलग तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ दिया जा रहा है। केंद्र की अलग और राज्य सरकारों की कई अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं।
इसी क्रम में एक स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके तहत पात्र लोगों को कई तरह के आर्थिक लाभ देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं?
- फोटो : Adobe Stock
किन लोगों को मिल सकता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ?
जो लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र हैं, सिर्फ वे ही इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ सकते हैं जैसे:-
- जो राजमिस्त्री है
- जो नाव निर्माता हैं
- अगर आप सुनार हैं
- गुड़िया और खिलौना निर्माता
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
- जो मालाकार हैं
- जो नाई यानी बाल काटने वाले
- जो लोग लोहार का काम करते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं?
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- पत्थर तोड़ने वाले लोग
- जो ताला बनाने वाले हैं
- जो अस्त्रकार हैं
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
- धोबी और दर्जी
- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
- फिशिंग नेट निर्माता
- अगर आप मूर्तिकार हैं
- पत्थर तराशने वाले
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं?
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क्या लाभ मिलते हैं योजना में?
- योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को कुछ दिनों की ट्रेनिग दी जाती है और जब तक ये ट्रेनिंग चलती है, तब तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड देने का प्रावधान है
- काम से जुड़ा सामान खरीदने के लिए 15000 रुपये टूलकिट प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं?
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- आप इस योजना के तहत सस्ती ब्याज दर पर लोन भी ले सकते हैं
- इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए मिलता है
- फिर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं