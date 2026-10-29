पीएम विश्वकर्मा योजना: किन लोगों को सरकार देती है लाभ? ऐसे चेक करें अपनी पात्रता

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: देश में कई अलग-अलग तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ दिया जा रहा है। केंद्र की अलग और राज्य सरकारों की कई अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं।





इसी क्रम में एक स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके तहत पात्र लोगों को कई तरह के आर्थिक लाभ देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...