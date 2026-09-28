पीएम किसान योजना: अक्तूबर में आ सकती है 24वीं किस्त, किसान जरूर करवा लें ये 3 काम, वरना अटक सकते हैं पैसे

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भारत सरकार चलाती है। कई वर्षों से चल रही इस योजना से मौजूदा समय में करोड़ों पात्र किसान जुड़े हुए हैं जिन्हें हर साल 6000 रुपये की आर्थिक राशि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में मिल रही है।





इसी क्रम में इस बार इस योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है और माना जा रहा है कि अगले महीने यानी अक्तूबर में 24वीं किस्त जारी हो सकती है, लेकिन इस किस्त का लाभ लेने के लिए आपको 3 काम जरूरी करवाने होते हैं। वरना आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन से तीन काम है। आप आगे इन कामों के बारे में जान सकते हैं...