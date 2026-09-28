पीएम किसान योजना: अक्तूबर में आ सकती है 24वीं किस्त, किसान जरूर करवा लें ये 3 काम, वरना अटक सकते हैं पैसे

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भारत सरकार चलाती है। कई वर्षों से चल रही इस योजना से मौजूदा समय में करोड़ों पात्र किसान जुड़े हुए हैं जिन्हें हर साल 6000 रुपये की आर्थिक राशि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में मिल रही है।
इसी क्रम में इस बार इस योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है और माना जा रहा है कि अगले महीने यानी अक्तूबर में 24वीं किस्त जारी हो सकती है, लेकिन इस किस्त का लाभ लेने के लिए आपको 3 काम जरूरी करवाने होते हैं। वरना आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन से तीन काम है। आप आगे इन कामों के बारे में जान सकते हैं...
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24वीं किस्त के लिए किसानों को कौन से काम करवाने जरूरी हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या अगले महीने आएगी 24वीं किस्त?
- य़ोजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी
- योजना की किस्तें आम तौर पर लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं
- ऐसे में 23वीं किस्त के बाद 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
- इसी वजह से 24वीं किस्त अक्तूबर में आने की संभावना जताई जा रही है
- हालांकि, सरकार की ओर से अभी 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है
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24वीं किस्त के लिए किसानों को कौन से काम करवाने जरूरी हैं?
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किस्त के लिए कौन से 3 काम जरूरी हैं?
ई-केवाईसी है जरूरी
- पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है
- अगर किसी किसान की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उसे इसे जल्द पूरा करा लेना चाहिए
- योजना के आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है
- इसके अलावा बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं
- इसलिए किसान अपनी ई-केवाईसी का स्टेटस जरूर चेक कर लें
- ई-केवाईसी पूरी नहीं होने की स्थिति में किस्त का लाभ प्रभावित हो सकता है
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24वीं किस्त के लिए किसानों को कौन से काम करवाने जरूरी हैं?
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भू-सत्यापन भी जरूर कराएं
- पीएम किसान योजना में लाभार्थियों की पहचान भूमि रिकॉर्ड के आधार पर की जाती है
- ऐसे में किसानों के लिए भू-सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होना भी जरूरी है
- अगर किसी किसान का भू-सत्यापन लंबित है, तो उसे संबंधित स्तर पर इसे पूरा करवाना चाहिए
- किसान को यह भी देख लेना चाहिए कि योजना में उसके भूमि रिकॉर्ड की जानकारी सही दर्ज है या नहीं
- भू-सत्यापन पूरा होने से योजना के तहत पात्रता से जुड़ी जानकारी अपडेट रहती है
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आधार लिंकिंग का काम भी पूरा रखें किसानों को अपने बैंक खाते की आधार से लिंकिंग की स्थिति भी चेक करनी चाहिए पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले किस्त के पैसे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं इसलिए किसान यह सुनिश्चित करें कि जिस बैंक खाते में पीएम किसान की राशि आनी है, उसमें आधार लिंकिंग और जरूरी बैंकिंग प्रक्रिया पूरी हो अगर बैंक खाता बदल चुका है या आधार लिंकिंग से जुड़ी कोई समस्या है, तो समय रहते बैंक से संपर्क करना बेहतर है
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आधार लिंकिंग का काम भी पूरा रखें
- किसानों को अपने बैंक खाते की आधार से लिंकिंग की स्थिति भी चेक करनी चाहिए
- पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले किस्त के पैसे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं
- इसलिए किसान यह सुनिश्चित करें कि जिस बैंक खाते में पीएम किसान की राशि आनी है, उसमें आधार लिंकिंग और जरूरी बैंकिंग प्रक्रिया पूरी हो
- अगर बैंक खाता बदल चुका है या आधार लिंकिंग से जुड़ी कोई समस्या है, तो समय रहते बैंक से संपर्क करना बेहतर है