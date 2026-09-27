लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब तक आएगी? जानें स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया

Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। इस योजना के तहत सरकार हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर करती है। इसी कड़ी में अब तक 40 किस्तें जारी हो चुकी है, ऐसे में अब लाभार्थी 41वीं किस्त आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
आमतौर पर सरकार हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच किस्त जारी करती है। हालांकि, किस्त मिलने में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए समय रहते अपना खाता और स्टेटस चेक कर लेना बेहद जरूरी है।
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कब तक आ सकती है 41वीं किस्त की राशि?
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कब तक आ सकती है 41वीं किस्त की राशि?
- राज्य सरकार के तय शेड्यूल के अनुसार योजना की 41वीं किस्त अगले महीने की 10 से 12 तारीख के बीच जारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
- त्यौहारों या विशेष अवसरों पर सरकार यह राशि निर्धारित तारीख से पहले भी ट्रांसफर कर देती है।
- आधिकारिक घोषणा होते ही सीधे डीबीटी के जरिए महिलाओं के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे।
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किस्त अटकने से बचने के लिए तुरंत करें ये काम
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किस्त अटकने से बचने के लिए तुरंत करें ये काम
- कई बार तकनीकी कमियों के कारण बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है।
- इससे बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और डीबीटी ऑप्शन एक्टिव रहे।
- इसके अलावा, समग्र पोर्टल पर आपकी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया भी पूरी होनी चाहिए, वरना आपकी किस्त रुक सकती है।
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आधिकारिक पोर्टल पर स्टेटस चेक करने का तरीका
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आधिकारिक पोर्टल पर स्टेटस चेक करने का तरीका
- अगर आप अपनी किस्त का स्टेटस देखना चाहती हैं, तो सबसे पहले लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट (cmladlibehna.mp.gov.in) पर जाएं।
- वहां होमपेज पर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना समग्र आईडी या आवेदन क्रमांक दर्ज करें और मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन करके अपना स्टेट्स देखें।
- स्टेटस के जरिए आप यह चेक कर सकती हैं कि कहीं आपकी अगली किस्त रुक तो नहीं रही है।
- अगर स्टेटस में सब कुछ सही दिख रहा है तो बेफिक्र रहें, जब भी किस्त जारी होगी, पैसे सीधे आपके खाते में आ जाएंगे।
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समस्या होने पर कहां और कैसे करें शिकायत?
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समस्या होने पर कहां और कैसे करें शिकायत?
- अगर तारीख घोषित होने के बाद भी आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं, तो आप तुरंत योजना के हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800 पर संपर्क कर सकती हैं।
- इसके अलावा, आप अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकती हैं।
- वे आपकी समस्या का समाधान करके अटकी हुई किस्त दिलवाने में मदद करेंगे।