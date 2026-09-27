क्या बिना मास्टर लिस्ट बनाए बुक कर सकते हैं तत्काल टिकट? जानिए रेलवे का नियम

Can You Book Tatkal Without Master List: ट्रेन में अचानक सफर करने के लिए तत्काल टिकट सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन तत्काल कोटा खुलते ही कुछ ही सेकंडों में सारी सीटें फुल हो जाती हैं। अगर आपने देखा होगा कि तत्काल टिकट का विंडो जैसे ही खुलता है उसके 5 मिनट पहले ही मास्टर लिस्ट अपडेट करने की सुविधा बंद हो जाती है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या आईआरसीटीसी पर बिना 'मास्टर लिस्ट' बनाए तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है।





भारतीय रेलवे के आधिकारिक नियमों के अनुसार, बिना मास्टर लिस्ट के भी तत्काल टिकट बुक करना पूरी तरह से संभव है। हालांकि, तत्काल बुकिंग में एक-एक सेकंड का महत्व होता है। मास्टर लिस्ट का मुख्य उद्देश्य यात्री की जानकारी पहले से सेव करके बुकिंग प्रक्रिया को तेज बनाना होता है।