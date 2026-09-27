कार में डैशकैम लगाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, जानें इससे जुड़े जरूरी नियम

आजकल कारों में सुरक्षा के लिए डैशकैम कैमरा लगाना काफी लोकप्रिय हो रहा है। एक्सीडेंट के समय यह कैमरे की रिकॉर्डिंग सबूत के काम आती है, जिससे आप झूठे आरोपों से बच सकते हैं और इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है।





मगर सिर्फ डैशकैम खरीदकर कार में लगा लेना ही काफी नहीं है। इसे लगाते समय सही जगह का चुनाव, सही वायरिंग और नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर डैशकैम गलत तरीके से लगाया गया, तो यह फायदा पहुंचाने के बजाय आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।