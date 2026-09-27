कार में डैशकैम लगाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, जानें इससे जुड़े जरूरी नियम

आजकल कारों में सुरक्षा के लिए डैशकैम कैमरा लगाना काफी लोकप्रिय हो रहा है। एक्सीडेंट के समय यह कैमरे की रिकॉर्डिंग सबूत के काम आती है, जिससे आप झूठे आरोपों से बच सकते हैं और इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है।
मगर सिर्फ डैशकैम खरीदकर कार में लगा लेना ही काफी नहीं है। इसे लगाते समय सही जगह का चुनाव, सही वायरिंग और नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर डैशकैम गलत तरीके से लगाया गया, तो यह फायदा पहुंचाने के बजाय आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
2 of 5
विंडशील्ड पर सही लोकेशन और व्यूइंग एंगल चुनें
- फोटो : Adobe Stock
विंडशील्ड पर सही लोकेशन और व्यूइंग एंगल चुनें
- डैशकैम को कार के सामने वाले शीशे पर हमेशा रियर व्यू मिरर के ठीक पीछे इंस्टॉल करना चाहिए।
- इससे ड्राइवर का विजन यानी सामने का रास्ता देखने में कोई रुकावट नहीं आती।
- अगर कैमरे को ऐसी जगह लगाया जाता है जिससे ड्राइवर की नजर भटकती है, तो यातायात पुलिस आपका चालान भी काट सकती है।
3 of 5
वायरिंग और कार की वॉरंटी का रखें खास ध्यान
- फोटो : Adobe Stock
वायरिंग और कार की वॉरंटी का रखें खास ध्यान
- डैशकैम को पावर देने के लिए कभी भी कार की ओरिजिनल तारों को कट न करवाएं।
- तारों को काटने से कार की वारंटी पूरी तरह खत्म हो सकती है। इसे हमेशा 12V के सॉकेट या यूएसबी पोर्ट से प्लग-इन करें।
- अगर हार्डवायरिंग करानी ही हो, तो किसी पेशेवर मैकेनिक से फ्यूज-टैप का इस्तेमाल कराकर ही फिटिंग करवाएं।
4 of 5
मेमोरी कार्ड और लूप रिकॉर्डिंग सेटिंग्स का सही चुनाव
- फोटो : Freepik
मेमोरी कार्ड और लूप रिकॉर्डिंग सेटिंग्स का सही चुनाव
- डैशकैम के सही संचालन के लिए क्लास 10 या हाई-एंड्योरेंस माइक्रो एसडी कार्ड का ही उपयोग करें।
- ऐसा न करने पर पुराना डेटा ओवरराइट नहीं होता और जरूरत के वक्त फुटेज गायब हो सकती है।
- साथ ही, लूप रिकॉर्डिंग मोड हमेशा ऑन रखें ताकि मेमोरी फुल होने पर पुराना वीडियो अपने आप डिलीट होकर नया वीडियो सेव होता रहे।
5 of 5
गोपनीयता और पुलिस क्लेम से जुड़े नियम समझें
- फोटो : Freepik
गोपनीयता और पुलिस क्लेम से जुड़े नियम समझें
- भारत में कार में डैशकैम लगाना पूरी तरह वैध है और इसकी फुटेज को कोर्ट में वैध सबूत माना जाता है।
- हालांकि, किसी सैन्य क्षेत्र या प्रतिबंधित सरकारी क्षेत्र में रिकॉर्डिंग करना सख्त मना है।
- साथ ही, अगर आप डैशकैम फुटेज का उपयोग इंश्योरेंस क्लेम के लिए कर रहे हैं, तो उसमें तारीख और समय एकदम सही होना चाहिए।