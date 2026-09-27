पैन कार्ड में बदलना है नाम? जानिए ऑनलाइन संशोधन की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

Pan Card Name Correction Online Process: पैन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है, जिसका उपयोग बैंक खाता खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने तक हर जगह होता है। हालांकि, कई बार स्पेलिंग में गलती या शादी के बाद सरनेम बदलने के कारण लोगों को पैन कार्ड में नाम सुधारना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
आप घर बैठे एनएसडीएल के आधिकारिक पोर्टल के जरिए बेहद आसानी से ऑनलाइन नाम संशोधन कर सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को घर बैठे आसानी से कैसे पूरा किया जा सकता है।
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(प्रतीकात्मक तस्वीर) एनएसडीएल पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत
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एनएसडीएल पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत
- पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए सबसे पहले एनएसडीएल (https://onlineservices.proteantech.in/paam/endUserRegisterContact.html) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहां 'न्यू अप्लिकेशन' वाले टैब में 'Changes or Correction in existing PAN Data' विकल्प चुनें।
- इसके बाद अपनी कैटेगरी चुनकर नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फॉर्म सबमिट करते ही एक टोकन नंबर जनरेट होगा, जिसे सुरक्षित रख लें।
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सत्यापन के लिए आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज
- आवेदन प्रक्रिया में पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड सबसे अनिवार्य दस्तावेज है।
- अगर आप ई-केवाईसी विकल्प चुनते हैं, तो आधार से जुड़े डेटा के आधार पर नाम तुरंत अपडेट हो जाता है।
- हालांकि, जन्मतिथि में सुधार के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड करनी होगी।
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नया फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का तरीका
- अगर आप पैन कार्ड पर अपना फोटो और सिग्नेचर भी बदलना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अपलोड का विकल्प चुनें।
- इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो और साइन की डिजिटल फाइल तैयार रखें।
- ध्यान रहे कि फाइल का साइज 300 KB से कम होना चाहिए।
- साइज छोटा करने के लिए आप ऑनलाइन फोटो रिसाइजर टूल की मदद ले सकते हैं।
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शुल्क का भुगतान और डिलीवरी की समय-सीमा
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शुल्क का भुगतान और डिलीवरी की समय-सीमा
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको लगभग 106.90 रुपये का नाममात्र शुल्क ऑनलाइन देना होगा।
- भुगतान सफल होते ही आवेदन जमा हो जाएगा।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई-पैन कार्ड 1 से 2 दिनों में आपके ईमेल पर आ जाएगा, जबकि नया प्लास्टिक पैन कार्ड 4 से 6 दिनों में आपके पते पर पहुंच जाएगा।