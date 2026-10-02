क्या बिना हेपा फिल्टर बदले एयर प्यूरीफायर चलाना सुरक्षित है? जानें कब बदल देना चाहिए फिल्टर

Air Purifier Winter Preparation: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में हल्की ठंड धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है और धुंध व जहरीली स्मॉग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में घरों के अंदर साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर सबसे अहम उपकरण बन जाता है। हालांकि, गर्मियों और मानसून के दौरान महीनों तक बंद रहने या लगातार इस्तेमाल होने के बाद प्यूरीफायर के फिल्टर धूल-मिट्टी से भर जाते हैं।
अगर बिना जांचे या गंदे फिल्टर के साथ ही इसे चालू कर दिया जाए, तो यह हवा साफ करने के बजाय बीमारियों को न्योता दे सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि एयर प्यूरीफायर का फिल्टर कब और कैसे बदलना चाहिए।
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कब बदल देना चाहिए एयर प्यूरीफायर का फिल्टर
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कब बदल देना चाहिए एयर प्यूरीफायर का फिल्टर
- आमतौर पर किसी भी एयर प्यूरीफायर के हेपा फिल्टर की उम्र 6 महीने से 1 साल तक होती है।
- अगर आपके इलाके में वायु प्रदूषण अत्यधिक रहता है या प्यूरीफायर दिन-रात चलता है, तो फिल्टर 3 से 4 महीने में ही खराब होकर अपना असर खो देता है।
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इन 3 संकेतों से पहचानें कि फिल्टर बदलने का समय आ गया है
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इन 3 संकेतों से पहचानें कि फिल्टर बदलने का समय आ गया है
- अगर प्यूरीफायर से अजीब सी गंध आने लगे, हवा साफ करने में सामान्य से अधिक समय लगे या प्यूरीफायर का इंडिकेटर रेड लाइट दिखाने लगे, तो समझ जाएं कि फिल्टर पूरी तरह चोक हो चुका है।
- ऐसे में पुराने फिल्टर को धोकर चलाने के बजाय नया फिल्टर ही लगाना चाहिए।
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प्री-फिल्टर की सफाई और मेंटेनेंस का सही तरीका
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प्री-फिल्टर की सफाई और मेंटेनेंस का सही तरीका
- प्यूरीफायर में सबसे बाहर लगा प्री-फिल्टर बड़ी धूल और बालों को रोकता है। इसे हर 15 से 20 दिनों में पानी से धोकर या वैक्यूम क्लीनर से साफ करते रहना चाहिए।
- प्री-फिल्टर को साफ रखने से अंदर लगा महंगा हेपा फिल्टर लंबे समय तक सुरक्षित और असरदार रहता है।
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सर्दियों में परिवार की सेहत सुरक्षा के लिए रखें ध्यान
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सर्दियों में परिवार की सेहत सुरक्षा के लिए रखें ध्यान
- सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए प्यूरीफायर को हमेशा कमरे के बीच में या दीवार से कम से कम एक फीट दूर रखें।
- इसके अलावा प्यूरीफायर चलाते समय कमरे के खिड़की-दरवाजे बंद रखें, ताकि बाहर की जहरीली हवा अंदर आकर प्यूरीफायर पर अतिरिक्त दबाव न डाले।