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क्या बिना हेपा फिल्टर बदले एयर प्यूरीफायर चलाना सुरक्षित है? जानें कब बदल देना चाहिए फिल्टर

Fri, 02 Oct 2026 03:54 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 02 Oct 2026 03:54 PM IST
सार

When to Replace HEPA Filter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसके चलते लोग साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के पास पिछले सीजन का एयर प्यूरीफायर रखा होता है। अगर आप भी इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पुराने फिल्टर को बदलना आवश्यक है या वही काम कर जाएगा।

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एयर प्यूरीफायर सर्विसिंग - फोटो : AI

Air Purifier Winter Preparation: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में हल्की ठंड धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है और धुंध व जहरीली स्मॉग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में घरों के अंदर साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर सबसे अहम उपकरण बन जाता है। हालांकि, गर्मियों और मानसून के दौरान महीनों तक बंद रहने या लगातार इस्तेमाल होने के बाद प्यूरीफायर के फिल्टर धूल-मिट्टी से भर जाते हैं।



अगर बिना जांचे या गंदे फिल्टर के साथ ही इसे चालू कर दिया जाए, तो यह हवा साफ करने के बजाय बीमारियों को न्योता दे सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि एयर प्यूरीफायर का फिल्टर कब और कैसे बदलना चाहिए।
Is Your Air Purifier Ready Before Winter Sets In? Know When to Change HEPA Filters in hindi
कब बदल देना चाहिए एयर प्यूरीफायर का फिल्टर - फोटो : AI

कब बदल देना चाहिए एयर प्यूरीफायर का फिल्टर

  • आमतौर पर किसी भी एयर प्यूरीफायर के हेपा फिल्टर की उम्र 6 महीने से 1 साल तक होती है।
  • अगर आपके इलाके में वायु प्रदूषण अत्यधिक रहता है या प्यूरीफायर दिन-रात चलता है, तो फिल्टर 3 से 4 महीने में ही खराब होकर अपना असर खो देता है।
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इन 3 संकेतों से पहचानें कि फिल्टर बदलने का समय आ गया है - फोटो : AI

इन 3 संकेतों से पहचानें कि फिल्टर बदलने का समय आ गया है

  • अगर प्यूरीफायर से अजीब सी गंध आने लगे, हवा साफ करने में सामान्य से अधिक समय लगे या प्यूरीफायर का इंडिकेटर रेड लाइट दिखाने लगे, तो समझ जाएं कि फिल्टर पूरी तरह चोक हो चुका है।
  • ऐसे में पुराने फिल्टर को धोकर चलाने के बजाय नया फिल्टर ही लगाना चाहिए।
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प्री-फिल्टर की सफाई और मेंटेनेंस का सही तरीका - फोटो : AI

प्री-फिल्टर की सफाई और मेंटेनेंस का सही तरीका

  • प्यूरीफायर में सबसे बाहर लगा प्री-फिल्टर बड़ी धूल और बालों को रोकता है। इसे हर 15 से 20 दिनों में पानी से धोकर या वैक्यूम क्लीनर से साफ करते रहना चाहिए।
  • प्री-फिल्टर को साफ रखने से अंदर लगा महंगा हेपा फिल्टर लंबे समय तक सुरक्षित और असरदार रहता है।
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सर्दियों में परिवार की सेहत सुरक्षा के लिए रखें ध्यान - फोटो : Adobe Stock
सर्दियों में परिवार की सेहत सुरक्षा के लिए रखें ध्यान
  • सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए प्यूरीफायर को हमेशा कमरे के बीच में या दीवार से कम से कम एक फीट दूर रखें।
  • इसके अलावा प्यूरीफायर चलाते समय कमरे के खिड़की-दरवाजे बंद रखें, ताकि बाहर की जहरीली हवा अंदर आकर प्यूरीफायर पर अतिरिक्त दबाव न डाले।
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