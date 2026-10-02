गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर में क्या है अंतर? जानें कौन सा है सुरक्षित

Water Heater Comparison: अक्तूबर का महीना शुरु हो चुका है और अब धीरे-धीरे ठंड का मौसम भी आ रहा है। बहुत से लोग अब रात में बिना पंखा चलाए सोना शुरु कर चुके हैं। इसी कड़ी में बहुत से लोग अब गीजर खरीदने की योजना बना रहे हैं। देखा जाए तो आमतौर पर बाजार में दो तरह के गीजर देखने को मिलते हैं-गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर। गैस गीजर एलपीजी या पीएनजी सिलिंडर की मदद से पानी गर्म करता है, जबकि इलेक्ट्रिक गीजर बिजली की मदद से चलता है।





गैस गीजर बिना बिजली के भी तेजी से पानी गर्म कर देता है और इसका इस्तेमाल काफी किफायती साबित होता है। दूसरी ओर, इलेक्ट्रिक गीजर को पानी गर्म करने में थोड़ा समय लगता है और यह बिजली की खपत पर निर्भर करता है। दोनों ही उपकरणों की अपनी खूबियां और सीमाएं हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए।