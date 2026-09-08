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आयुष्मान कार्ड: किन लोगों को नहीं मिलता मुफ्त इलाज? यहां जानें सही नियम और पूरी जानकारी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:02 PM IST
सार
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वे कौन लोग हैं जो इस कार्ड से मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते।
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आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता?
- फोटो : Amar Ujala AI
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आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराने को लेकर लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि किन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। दरअसल, किन लोगों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है और कौन लोग इससे मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते हैं। इसकी पात्रता सूची है।
इस योजना में पात्र लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का कवर मिलता है यानी 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? चलिए जानते हैं कौन लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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