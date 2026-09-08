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आयुष्मान कार्ड: किन लोगों को नहीं मिलता मुफ्त इलाज? यहां जानें सही नियम और पूरी जानकारी

Tue, 08 Sep 2026 02:02 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 08 Sep 2026 02:02 PM IST
सार

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वे कौन लोग हैं जो इस कार्ड से मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते।

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Ayushman Card: Who Cannot Avail Free Treatment Under pradhan mantri jan arogya yojana
आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता? - फोटो : Amar Ujala AI

आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराने को लेकर लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि किन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। दरअसल, किन लोगों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है और कौन लोग इससे मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते हैं। इसकी पात्रता सूची है।



इस योजना में पात्र लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का कवर मिलता है यानी 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते? चलिए जानते हैं कौन लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Ayushman Card: Who Cannot Avail Free Treatment Under pradhan mantri jan arogya yojana
आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता? - फोटो : Adobe Stock

किन लोगों को नहीं मिलता मुफ्त इलाज का लाभ?

  • उन लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलता यानी वे इस कार्ड को बनवाकर मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते, जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं
  • दरअसल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य की मूल पात्रता Socio-Economic Caste Census यानी SECC 2011 में तय वंचित और व्यावसायिक श्रेणियों पर आधारित है
Ayushman Card: Who Cannot Avail Free Treatment Under pradhan mantri jan arogya yojana
आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता? - फोटो : Adobe Stock
  • जान लें कि पात्रता को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं
  • जहां कुछ राज्यों में राज्य सरकारों के अपने डाटाबेस और अतिरिक्त पात्रता मानदंड भी हो सकते हैं
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Ayushman Card: Who Cannot Avail Free Treatment Under pradhan mantri jan arogya yojana
आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता? - फोटो : Adobe Stock
  • इसलिए ऐसा व्यक्ति या परिवार जो योजना के पात्र लाभार्थी डाटाबेस में शामिल नहीं है, उसे केवल सामान्य रूप से आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं मिल जाती
  • पात्रता की पुष्टि संबंधित सरकारी सिस्टम में लाभार्थी रिकॉर्ड के आधार पर होती है
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Ayushman Card: Who Cannot Avail Free Treatment Under pradhan mantri jan arogya yojana
आयुष्मान कार्ड कौन नहीं बनवा सकता? - फोटो : Amar Ujala

कौन लोग नहीं होते इस योजना के लिए पात्र?

  • ऐसे लोग जो संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं
  • जो लोग पहले से पीएफ के सदस्य हैं
  • जो लोग ईएसआईसी का लाभ लेते हैं
  • जो लोग करदाता हैं यानी टैक्स भरने की कैटेगरी में आते हैं
  • जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं आदि
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