पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत क्या मिलते हैं फायदे और कौन है पात्र? यहां जानें

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ दिया जाता है। जहां किसी योजना के तहत सीधे तौर पर आर्थिक लाभ दिया जात है जबकि, कई योजनाओं के तहत अन्य लाभ दिए जाते हैं।
इसी क्रम में बात करें पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की तो इस योजना को भी भारत सरकार चलाती है। जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, वे इस योजना से जुड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है और क्या लाभ मिलते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना
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पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है?
- टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया व खिलौना निर्माता, नाई
- बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले
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- मालाकार, धोबी, राजमिस्त्री, दर्जी, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले और मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले कारीगर इसके लिए पात्र हैं
- ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची और जूता बनाने वाले कारीगर
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क्या लाभ मिलते हैं?
- पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े वाले लोगों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है
- इसमें काम से जुड़े एडवांस स्कील्स सिखाए जाते हैं
- वहीं, जब तक ये ट्रेनिंग चलती है तब तक लाभार्थियो को 500 रुपये स्टाइपैंड रोजाना दिया जाता है
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- योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को सस्ती ब्याज दर पर लोन देने का भी प्रावधान है और ये लोन अपना काम करने के लिए दिया जाता है
- आप पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए ले सकते हैं
- इसके बाद आप अतिरिक्त दो लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं