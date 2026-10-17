पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत क्या मिलते हैं फायदे और कौन है पात्र? यहां जानें

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ दिया जाता है। जहां किसी योजना के तहत सीधे तौर पर आर्थिक लाभ दिया जात है जबकि, कई योजनाओं के तहत अन्य लाभ दिए जाते हैं।





इसी क्रम में बात करें पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की तो इस योजना को भी भारत सरकार चलाती है। जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, वे इस योजना से जुड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है और क्या लाभ मिलते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...