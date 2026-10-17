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खबर ध्यान देने वाली: फोन पर नहीं लगाया टैंपर्ड ग्लास, तो क्या खराब हो जाएगा मोबाइल? चलिए जानते हैं

Sat, 17 Oct 2026 02:36 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 17 Oct 2026 02:36 PM IST
सार

Mobile Tempered Glass: मोबाइल पर टैंपर्ड ग्लास नहीं लगाने से फोन अपने आप खराब नहीं होता, लेकिन स्क्रीन पर खरोंच और गिरने से टूटने का खतरा बना रहता है। जान लें कि टैंपर्ड ग्लास मोबाइल की सक्रीन को सुरक्षित रखने का काम करता है।

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Does Your Phone Really Need Tempered Glass nahi lagane se kya mobile kharab ho sakta hai
क्या मोबाइल पर टैंपर्ड लगाना जरूरी? - फोटो : Amar Ujala AI

Mobile Tips In Hindi: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कॉल करने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट, फोटो खींचने और जरूरी काम करने तक, हम हर दिन फोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फोन की स्क्रीन को सुरक्षित रखना भी जरूरी हो जाता है।



इसी वजह से ज्यादातर लोग नया मोबाइल खरीदते ही उस पर टैंपर्ड ग्लास लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना टैंपर्ड ग्लास के भी फोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मोबाइल पर टैंपर्ड ग्लास नहीं लगाया जाए, तो क्या फोन खराब हो सकता है? क्या स्क्रीन जल्दी टूट जाएगी या बिना ग्लास के भी मोबाइल सुरक्षित रह सकता है? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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Does Your Phone Really Need Tempered Glass nahi lagane se kya mobile kharab ho sakta hai
क्या मोबाइल पर टैंपर्ड लगाना जरूरी? - फोटो : AI Generated

टैंपर्ड ग्लास का क्या काम है?

  • टैंपर्ड ग्लास मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लगाई जाने वाली एक अतिरिक्त सुरक्षा परत होती है
  • इसका मुख्य काम स्क्रीन को खरोंच और रोजमर्रा के इस्तेमाल के दौरान होने वाले कुछ नुकसान से बचाने में मदद करना है
  • जब फोन जेब, बैग या दूसरी चीजों के संपर्क में आता है, तो उसकी स्क्रीन पर खरोंच पड़ने का खतरा रहता है
  • ऐसे में अच्छी क्वालिटी वाला टैंपर्ड ग्लास इस खतरे को कम कर सकता है
Does Your Phone Really Need Tempered Glass nahi lagane se kya mobile kharab ho sakta hai
क्या मोबाइल पर टैंपर्ड लगाना जरूरी? - फोटो : AI Generated

बिना टैंपर्ड ग्लास के क्या स्क्रीन टूट सकती है?

  • इसका जवाब है हां, स्क्रीन टूट सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि टैंपर्ड ग्लास न लगाने से ही फोन खराब हो जाए
  • आजकल कई स्मार्टफोन में मजबूत और खरोंच से बचाव करने वाले कवर ग्लास दिए जाते हैं
  • उदाहरण के लिए कुछ फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल होता है
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क्या मोबाइल पर टैंपर्ड लगाना जरूरी? - फोटो : AI Generated
  • हालांकि, इसकी मजबूती फोन के मॉडल और इस्तेमाल किए गए ग्लास के प्रकार पर निर्भर करती है
  • अगर फोन हाथ से गिर जाए या स्क्रीन किसी कठोर सतह से टकरा जाए, तो मजबूत ग्लास होने के बावजूद स्क्रीन टूट सकती है
  • टैंपर्ड ग्लास लगाने से भी इस खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता
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क्या मोबाइल पर टैंपर्ड लगाना जरूरी? - फोटो : AI Generated

मोबाइल फोन की स्क्रीन सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

  • मोबाइल फोन पर अच्छी क्वालिटी वाला टैंपर्ड ग्लास लगवाएं
  • मजबूत और सही फिटिंग वाला मोबाइल कवर इस्तेमाल करें
  • फोन को चाबी, सिक्कों और धूल-रेत से दूर रखें
  • स्क्रीन साफ करने के लिए मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें
  • फोन गिरने से बचाने के लिए उसे सावधानी से पकड़ें
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