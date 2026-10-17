खबर ध्यान देने वाली: फोन पर नहीं लगाया टैंपर्ड ग्लास, तो क्या खराब हो जाएगा मोबाइल? चलिए जानते हैं

Mobile Tips In Hindi: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कॉल करने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट, फोटो खींचने और जरूरी काम करने तक, हम हर दिन फोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फोन की स्क्रीन को सुरक्षित रखना भी जरूरी हो जाता है।





इसी वजह से ज्यादातर लोग नया मोबाइल खरीदते ही उस पर टैंपर्ड ग्लास लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना टैंपर्ड ग्लास के भी फोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मोबाइल पर टैंपर्ड ग्लास नहीं लगाया जाए, तो क्या फोन खराब हो सकता है? क्या स्क्रीन जल्दी टूट जाएगी या बिना ग्लास के भी मोबाइल सुरक्षित रह सकता है? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...