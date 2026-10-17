बात काम की: किसी महीने नहीं भर पाए एलआईसी का प्रीमियम, तो क्या कैंसिल हो जाएगी पॉलिसी? नियम जानें

LIC Policy Rule: अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की पॉलिसी चला रहे हैं और किसी महीने पैसों की कमी या किसी दूसरी वजह से प्रीमियम जमा नहीं कर पाए हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि क्या आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी?





दरअसल, कई लोग इसी डर से परेशान हो जाते हैं कि एक बार प्रीमियम छूटने पर उनकी वर्षों की बचत बेकार हो जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एलआईसी में प्रीमियम जमा करने के लिए एक निश्चित अतिरिक्त समय दिया जाता है जिसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं एलआईसी पॉलिसी के नियम के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...