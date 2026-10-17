दशहरे पर घर से बाहर निकलने से पहले गाड़ी में किन चीजों को चेक करें? यहां जानें

Dussehra Travel Guide: दशहरे के मौके पर कई लोग परिवार के साथ घूमने, मेला, रावण दहन देखने या रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। त्योहार के दौरान सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है जिससे कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या भी हो सकती है।





ऐसे में अगर आप अपनी कार या बाइक से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले गाड़ी को चेक करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग सफर की तैयारी में दूसरी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन गाड़ी को चेक करना भूल जाते हैं। ऐसे में दशहरे पर निकलने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, ताकि आपका सफर सुरक्षित और आरामदायक रहे। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...