हल्की ठंड में क्या एसी को 30 डिग्री पर चलाना सुरक्षित है? बिजली की खपत का पूरा गणित समझें

Running AC At 30 Degrees in Winter: हल्की ठंड की शुरुआत होते ही बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अपने नॉर्मल कूलिंग एसी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस कर देने से वह कमरे में गर्म हवा फेंकने लगेगा। आपको बता दें कि हल्की ठंड में सामान्य एसी को 30 डिग्री पर चलाना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन यह आपके कमरे को बिल्कुल भी गर्म नहीं करेगा।





ऐसा इसलिए क्योंकि साधारण एसी सिर्फ कूलिंग यानी ठंडक देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, हीटिंग के लिए नहीं। अगर आपके कमरे का तापमान पहले से ही 30 डिग्री से कम है, तो एसी का कंप्रेसर बंद हो जाएगा और वह कोई गर्म हवा नहीं देगा। आइए जानते हैं इसका पूरा गणित।