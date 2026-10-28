पीएम किसान योजना: 2 दिन बाद आपके खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये, चेक करें क्या आपको मिलेगी 24वीं किस्त

PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। खेती-किसानी के खर्चों के बीच सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों के लिए काफी उपयोगी होती है।





इस क्रम में इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है और पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्तूबर 2026 को जारी की जाएगी। ऐसे में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये पहुंचेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24वीं किस्त का लाभ किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...