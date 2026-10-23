जानना जरूरी: क्या कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पैसे जमा कर रही है? ऐसे करें चेक

PF Passbook: नौकरी के दौरान मिलने वाली सैलरी का एक हिस्सा भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बचाया जाता है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ इसी बचत का एक अहम जरिया है। इस पीएफ खाते में कर्मचारी की हर महीने की सैलरी से एक निश्चित अमाउंट जमा किया जाता है।





साथ ही कंपनी की ओर से भी इतना ही अमाउंट कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इस पर सालाना ब्याज भी दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पीएफ के पैसे जमा कर रही है या नहीं? आप चाहें तो अपने पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आप कैसे पीएफ के पैसे चेक कर सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...