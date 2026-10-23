जानना जरूरी: क्या कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पैसे जमा कर रही है? ऐसे करें चेक

PF Passbook: नौकरी के दौरान मिलने वाली सैलरी का एक हिस्सा भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बचाया जाता है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ इसी बचत का एक अहम जरिया है। इस पीएफ खाते में कर्मचारी की हर महीने की सैलरी से एक निश्चित अमाउंट जमा किया जाता है।
साथ ही कंपनी की ओर से भी इतना ही अमाउंट कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इस पर सालाना ब्याज भी दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पीएफ के पैसे जमा कर रही है या नहीं? आप चाहें तो अपने पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आप कैसे पीएफ के पैसे चेक कर सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएफ की पासबुक चेक करने का तरीका क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
पीएफ खाते की पासबुक चेक करना क्यों जरूरी है?
- पीएफ पासबुक चेक करके आपको जानकारी मिलती है कि आपके पीएफ खाते में कितना बैलेंस है
- आपको सालाना मिलने वाला पीएफ का ब्याज मिल रहा है या नहीं
- आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पैसे जमा कर रही है या नहीं आदि
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पीएफ की पासबुक चेक करने का तरीका क्या है?
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कैसे चेक करें पीएफ खाते का बैलेंस?
स्टेप 1
- पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक पासबुक वाली वेबसाइट passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login पर जाएं
- यहां अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें
- इसके बाद स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा भरकर आगे बढ़ें और ओटीपी के जरिए लॉगिन कर लें
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स्टेप 2
- वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद पासबुक सेक्शन में जाना है
- यहां आपको Select Member ID का विकल्प दिखाई देगा जिसमें उस कंपनी से जुड़ी मेंबर आईडी चुनें, जिसके पीएफ खाते का रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं
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स्टेप 3
- मेंबर आईडी चुनने के बाद आपकी पीएफ पासबुक खुल जाएगी
- इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पीएफ खाते में किस महीने में कितने पैसे जमा हुए हैं और अब तक कुल पैसे कितने जमा हो चुके हैं