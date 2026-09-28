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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Sports ›   Asian Games 2026: Glamorous Indian Women Athletes Who Shine On and Off the Field Photos Tanisha Anahat Gayatri

हुनर से बनाई पहचान, अंदाज ने जीता दिल: प्राची-अनाहत से तनीषा-गायत्री तक, एशियाड की 25 ग्लैमरस भारतीय एथलीट्स

Tue, 29 Sep 2026 06:16 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 29 Sep 2026 06:16 AM IST
सार

इन 23 भारतीय महिला खिलाड़ियों की पहचान सिर्फ उनके ग्लैमरस अंदाज तक सीमित नहीं है। शूटिंग की सटीकता, बैडमिंटन की तेजी, क्रिकेट की क्लास, स्क्वैश की फुर्ती, एथलेटिक्स की रफ्तार, बॉक्सिंग की ताकत और वेटलिफ्टिंग की शक्ति, हर खिलाड़ी अपने खेल में अलग पहचान रखती है। एशियन गेम्स 2026 में इनकी तस्वीरें भारतीय महिला खेलों के आत्मविश्वास और बदलते अंदाज की झलक भी दिखाती हैं।

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Asian Games 2026: Glamorous Indian Women Athletes Who Shine On and Off the Field Photos Tanisha Anahat Gayatri
एशियन गेम्स 2026 - फोटो : Instagram
एशियन गेम्स 2026 में भारत की कई महिला खिलाड़ी अपने शानदार खेल के साथ अपने आत्मविश्वास और स्टाइलिश अंदाज से भी प्रशंसकों का ध्यान खींच रही हैं। शूटिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्क्वैश, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तलवारबाजी और वेटलिफ्टिंग की 25 भारतीय खिलाड़ियों पर नजर डालिए, जिनकी पहचान मैदान के साथ-साथ मैदान के बाहर भी खास है। आइए जानते हैं...
Asian Games 2026: Glamorous Indian Women Athletes Who Shine On and Off the Field Photos Tanisha Anahat Gayatri
अनाहत - फोटो : Instagram
1. अनाहत सिंह

महज कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली अनाहत सिंह भारतीय स्क्वैश की बड़ी युवा उम्मीद हैं। कोर्ट पर उनका परिपक्व खेल और तेज रफ्तार उन्हें खास बनाता है। वहीं कोर्ट के बाहर उनका आत्मविश्वास और युवा अंदाज उन्हें प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय बनाता है।

 
Asian Games 2026: Glamorous Indian Women Athletes Who Shine On and Off the Field Photos Tanisha Anahat Gayatri
परिनाज - फोटो : Twitter
2. परिनाज धालीवाल

राइजा की तरह परिनाज भी भारत की एक शानदार स्कीट शूटर (Shooter) हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए पदक जीते हैं और वह शूटिंग रेंज में अपनी एकाग्रता के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं।
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Asian Games 2026: Glamorous Indian Women Athletes Who Shine On and Off the Field Photos Tanisha Anahat Gayatri
तनिषा - फोटो : ANI
3. तनिषा क्रास्टो

युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तनिषा क्रास्टो अपनी तेजतर्रार डबल्स गेम के लिए पहचानी जाती हैं। कोर्ट पर उनकी ऊर्जा और आक्रामक खेल के साथ उनकी मुस्कान और जीवंत व्यक्तित्व भी प्रशंसकों को आकर्षित करता है। भारतीय बैडमिंटन की नई पीढ़ी के चर्चित चेहरों में उनका नाम शामिल है।
 
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Asian Games 2026: Glamorous Indian Women Athletes Who Shine On and Off the Field Photos Tanisha Anahat Gayatri
गायत्री गोपीचंद - फोटो : Twitter/Instagram
4. गायत्री गोपीचंद

गायत्री गोपीचंद भारतीय बैडमिंटन की उभरती हुई स्टार हैं। डबल्स कोर्ट पर उनके शांत लेकिन प्रतिस्पर्धी अंदाज ने उन्हें अलग पहचान दी है। खेल के अलावा उनका सादा और ग्रेसफुल व्यक्तित्व भी प्रशंसकों का ध्यान खींचता है।
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