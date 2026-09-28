हुनर से बनाई पहचान, अंदाज ने जीता दिल: प्राची-अनाहत से तनीषा-गायत्री तक, एशियाड की 25 ग्लैमरस भारतीय एथलीट्स

1 of 26 एशियन गेम्स 2026 - फोटो : Instagram







Link Copied



आइए जानते हैं... एशियन गेम्स 2026 में भारत की कई महिला खिलाड़ी अपने शानदार खेल के साथ अपने आत्मविश्वास और स्टाइलिश अंदाज से भी प्रशंसकों का ध्यान खींच रही हैं। शूटिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्क्वैश, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तलवारबाजी और वेटलिफ्टिंग की 25 भारतीय खिलाड़ियों पर नजर डालिए, जिनकी पहचान मैदान के साथ-साथ मैदान के बाहर भी खास है।

2 of 26 अनाहत - फोटो : Instagram

1. अनाहत सिंह



महज कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली अनाहत सिंह भारतीय स्क्वैश की बड़ी युवा उम्मीद हैं। कोर्ट पर उनका परिपक्व खेल और तेज रफ्तार उन्हें खास बनाता है। वहीं कोर्ट के बाहर उनका आत्मविश्वास और युवा अंदाज उन्हें प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय बनाता है।





3 of 26 परिनाज - फोटो : Twitter

2. परिनाज धालीवाल



राइजा की तरह परिनाज भी भारत की एक शानदार स्कीट शूटर (Shooter) हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए पदक जीते हैं और वह शूटिंग रेंज में अपनी एकाग्रता के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 26 तनिषा - फोटो : ANI

3. तनिषा क्रास्टो



युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तनिषा क्रास्टो अपनी तेजतर्रार डबल्स गेम के लिए पहचानी जाती हैं। कोर्ट पर उनकी ऊर्जा और आक्रामक खेल के साथ उनकी मुस्कान और जीवंत व्यक्तित्व भी प्रशंसकों को आकर्षित करता है। भारतीय बैडमिंटन की नई पीढ़ी के चर्चित चेहरों में उनका नाम शामिल है।



विज्ञापन

5 of 26 गायत्री गोपीचंद - फोटो : Twitter/Instagram