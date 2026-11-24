आचार्य चाणक्य के अनुसार, यदि किसी मूर्ख व्यक्ति की वजह से आपको कभी अपमान या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो, तो उस घटना का जिक्र हर किसी के सामने करने से बचना चाहिए। कई बार लोग आपकी स्थिति को समझने के बजाय उस घटना को लेकर मजाक बना सकते हैं या बार-बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपकी छवि और प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को हर किसी के साथ साझा करने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि, यदि किसी अपमान या गलत व्यवहार से आपको परेशानी हो रही है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने में संकोच नहीं करना चाहिए।









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