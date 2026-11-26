Chanakya Niti In Hindi: जीवन में सुख-सुविधाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का होना बेहद जरूरी है। हर व्यक्ति अच्छी कमाई करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से बचाना और खर्च करना भी जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति की ऐसी कुछ आदतों का जिक्र किया है, जिनकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार, कुछ लोग चाहे जितना भी धन कमा लें, उनके पास पैसा अधिक समय तक नहीं टिकता। आइए जानते हैं किन आदतों के कारण व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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