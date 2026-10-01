Shardiya Navratri 2026: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि को देवी आराधना का विशेष पर्व माना जाता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी के प्रत्येक रूप की अपनी अलग महिमा और विशेषता है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं और विधि-विधान से मां की आराधना करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्तूबर 2026 से होगी। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक हर दिन मां के एक स्वरूप को समर्पित रहेगा। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों में किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी आराधना से क्या फल प्राप्त होता है।
नवरात्रि के 9 दिन और मां दुर्गा के 9 रूप, जानें किस देवी से मिलता है कौन सा आशीर्वाद
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Fri, 02 Oct 2026 01:30 AM IST
सार
इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्तूबर 2026 से होगी। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक हर दिन मां के एक स्वरूप को समर्पित रहेगा। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों में किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी आराधना से क्या फल प्राप्त होता है।
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