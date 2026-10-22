शरद पूर्णिमा की रात इन 5 चीजों का दान माना जाता है शुभ, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जानें धार्मिक महत्व

Sharad Purnima Daan 2026: शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यह तिथि मां लक्ष्मी की पूजा, चंद्रदेव की आराधना और दान-पुण्य के लिए खास मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन पूजा-पाठ के साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर किन 5 चीजों का दान करना शुभ माना जाता है।
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sharad purnima daan
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शरद पूर्णिमा पर दान का महत्व
सनातन परंपरा में पूर्णिमा तिथि को दान, जप और पूजा-पाठ के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करने और मां लक्ष्मी का स्मरण करने की विशेष परंपरा है। कई धार्मिक मान्यताओं में इस रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का भी उल्लेख मिलता है। इस अवसर पर जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य उपयोगी चीजें दान करना सेवा और पुण्य से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किया गया दान जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की कामना को बल देता है।
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इन चीजों का दान करें
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इन चीजों का दान करें
- सफेद वस्त्रों का दान: शरद पूर्णिमा पर सफेद वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में सफेद रंग को शांति, पवित्रता और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को साफ-सुथरे कपड़े दान किए जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दान करना सेवा का एक अच्छा तरीका है।
- चावल, दूध और चीनी का दान: शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा काफी प्रचलित है। इसी कारण इस दिन चावल, दूध और चीनी जैसी खाद्य सामग्री का दान करना भी शुभ माना जाता है। इन चीजों को जरूरतमंद परिवारों को देना अन्नदान और सेवा भाव से जुड़ा है।
- चांदी के बर्तनों का दान: धार्मिक मान्यताओं में चांदी का संबंध चंद्रदेव से माना जाता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के बर्तन दान करने की परंपरा भी प्रचलित है। मान्यता है कि इससे मानसिक शांति और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। हालांकि, दान में महंगी वस्तुएं देना जरूरी नहीं है। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किया गया छोटा दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
- सफेद मिठाई और मौसमी फलों का दान: इस पावन अवसर पर सफेद मिठाइयां, फल और अन्य खाद्य पदार्थ जरूरतमंदों को दिए जा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भोजन और फल का दान पुण्यदायी माना जाता है। इससे दूसरों के साथ खुशियां बांटने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का संदेश भी मिलता है।
- भोजन और दक्षिणा का दान: शरद पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को भोजन कराना सबसे सरल और उपयोगी दान कार्यों में से एक है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, राशन या आर्थिक सहायता दी जा सकती है। धार्मिक परंपराओं में अन्नदान को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए इस अवसर पर दिखावे से दूर रहकर जरूरतमंदों की सहायता करना अधिक महत्वपूर्ण है।
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दान करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
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दान करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
- दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें।
- जरूरतमंद व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता को प्राथमिकता दें।
- भोजन और खाद्य सामग्री साफ-सुथरी तथा उपयोग योग्य होनी चाहिए।
- दान करते समय अहंकार या दिखावे से बचें।
- किसी की सहायता करते समय सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखें।
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मां लक्ष्मी की कृपा के लिए क्या करें?
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मां लक्ष्मी की कृपा के लिए क्या करें?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा करने, दीपक जलाने और जरूरतमंदों की सहायता करने से सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन घर में साफ-सफाई रखें, श्रद्धापूर्वक पूजा करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करें। ध्यान रखें कि दान का वास्तविक उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना और समाज में सेवा भाव को बढ़ावा देना है। मां लक्ष्मी की कृपा से जुड़ी मान्यताएं धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।