शुक्र प्रदोष व्रत पर बन रहा है खास संयोग? जानें तिथि, प्रदोष काल और पूजा विधि

1 of 6 शुक्र प्रदोष - फोटो : amar ujala







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Shukra Pradosh Vrat 2026 Date and Time: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। अक्टूबर 2026 का आखिरी प्रदोष व्रत 23 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से महादेव की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। इस बार त्रयोदशी तिथि दो दिनों तक रहने के कारण व्रत की तारीख को लेकर लोगों के मन में असमंजस हो सकता है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ पूजा मुहूर्त, दिन और रात के चौघड़िया तथा पूजा करने की पूरी विधि।

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2 of 6 कब है शुक्र प्रदोष व्रत - फोटो : freepik.com

कब है शुक्र प्रदोष व्रत?

पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इसका समापन 24 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 37 मिनट पर होगा। प्रदोष व्रत में सूर्यास्त के आसपास के प्रदोष काल को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी कारण इस बार शुक्र प्रदोष व्रत 23 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करने का विधान है।



3 of 6 पूजा का शुभ समय - फोटो : freepik.com

पूजा का शुभ समय प्रदोष पूजा शुरू होने का समय: शाम 5:43 बजे

शाम 5:43 बजे प्रदोष पूजा समाप्त होने का समय: रात 8:16 बजे

रात 8:16 बजे पूजा की कुल अवधि: 2 घंटे 33 मिनट

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4 of 6 दिन का चौघड़िया - फोटो : adobe stock

दिन का चौघड़िया 23 अक्टूबर को दिन के चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार बताए गए हैं: चर: सुबह 6:27 बजे से 7:51 बजे तक

सुबह 6:27 बजे से 7:51 बजे तक लाभ: सुबह 7:51 बजे से 9:16 बजे तक

सुबह 7:51 बजे से 9:16 बजे तक अमृत: सुबह 9:16 बजे से 10:41 बजे तक

सुबह 9:16 बजे से 10:41 बजे तक काल: सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक

सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक शुभ: दोपहर 12:05 बजे से 1:30 बजे तक

दोपहर 12:05 बजे से 1:30 बजे तक रोग: दोपहर 1:30 बजे से 2:54 बजे तक

दोपहर 1:30 बजे से 2:54 बजे तक उद्वेग: दोपहर 2:54 बजे से शाम 4:19 बजे तक

दोपहर 2:54 बजे से शाम 4:19 बजे तक चर: शाम 4:19 बजे से 5:44 बजे तक रात का चौघड़िया

शुक्र प्रदोष व्रत की रात के चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार हैं: रोग: शाम 5:44 बजे से 7:19 बजे तक

शाम 5:44 बजे से 7:19 बजे तक काल: शाम 7:19 बजे से 8:55 बजे तक

शाम 7:19 बजे से 8:55 बजे तक लाभ: रात 8:55 बजे से 10:30 बजे तक

रात 8:55 बजे से 10:30 बजे तक उद्वेग: रात 10:30 बजे से 12:06 बजे तक (24 अक्टूबर)

रात 10:30 बजे से 12:06 बजे तक (24 अक्टूबर) शुभ: रात 12:06 बजे से 1:41 बजे तक (24 अक्टूबर)

रात 12:06 बजे से 1:41 बजे तक (24 अक्टूबर) अमृत: रात 1:41 बजे से 3:16 बजे तक (24 अक्टूबर)

रात 1:41 बजे से 3:16 बजे तक (24 अक्टूबर) चर: रात 3:16 बजे से 4:52 बजे तक (24 अक्टूबर)

रात 3:16 बजे से 4:52 बजे तक (24 अक्टूबर) रोग: सुबह 4:52 बजे से 6:27 बजे तक (24 अक्टूबर)

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5 of 6 कैसे करें भगवान शिव की पूजा - फोटो : adobe stock