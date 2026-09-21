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नामजप: राधा रानी के इन नामों का जाप मन को करता है शांत, जीवन में आते हैं कई अच्छे बदलाव

Fri, 25 Sep 2026 06:29 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 25 Sep 2026 06:29 AM IST
सार

Radha Rani Name Jaap: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और भक्तिभाव से राधा रानी के 108 नामों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में अगर आप मन की शांति और सकारात्मकता चाहते हैं, तो राधा रानी के 108 नामों का जाप कर सकते हैं। 
 

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Radha Rani Name Jaap - फोटो : अमर उजाला AI
Radha Rani Name Jaap: हिंदू धर्म में राधा रानी के नाम का जाप विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और भक्तिभाव से राधा रानी का नाम जपने से मन को शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। नियमित रूप से नाम जाप करने से मन शांत और स्थिर रहने में सहायता मिलती है। मान्यता है कि राधा रानी के 108 नामों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तजन जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और रुके हुए कार्यों में गति आने की कामना के साथ श्रद्धापूर्वक इन नामों का जाप करते हैं। यदि आप भी मन की शांति और आध्यात्मिक सकारात्मकता के लिए राधा रानी का स्मरण करना चाहते हैं, तो श्रद्धा के साथ उनके 108 नामों का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं राधा रानी के 108 नाम और उनका धार्मिक महत्व।
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Radha Rani Name Jaap - फोटो : Adobe stock
राधा जी के 108 नाम
  • ॐ श्रीराधायै नम:
  • ॐ राधिकायै नम:
  • ॐ जीवायै नम:
  • ॐ जीवानन्दप्रदायिन्यै नम:
  • ॐ नन्दनन्दनपत्न्यै नम:
  • ॐ वृषभानुसुतायै नम:
  • ॐ शिवायै नम:
  • ॐ गणाध्यक्षायै नम:
  • ॐ गवाध्यक्षायै नम:
  • ॐ जगन्नाथप्रियायै नम:
  • ॐ किशोर्यै नम:
  • ॐ कमलायै नम:
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Radha Rani Name Jaap - फोटो : Adobe stock
  • ॐ कृष्णवल्लभायै नम:
  • ॐ कृष्णसंयुतायै नम:
  • ॐ वृन्दावनेश्वर्यै नम:
  • ॐ कृष्णप्रियायै नम:
  • ॐ मदनमोहिन्यै नम:
  • ॐ श्रीमत्यै कृष्णकान्तायै नम:
  • ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नम:
  • ॐ यशस्विन्यै नम:
  • ॐ यशोगम्यायै नम:
  • ॐ यशोदानन्दवल्लभायै नम:
  • ॐ दामोदरप्रियायै नम:
  • ॐ गोकुलानन्दकर्त्र्यै नम:
  • ॐ गोकुलानन्ददायिन्यै नम:
  • ॐ गतिप्रदायै नम:
  • ॐ गीतगम्यायै नम:
  • ॐ गमनागमनप्रियायै नम:
  • ॐ विष्णुप्रियायै नम:
  • ॐ विष्णुकान्तायै नम:
  • ॐ विष्णोरंकनिवासिन्यै नम:
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radha rani name jaap niyam and benefits know radha rani 108 name in hindi
Radha Rani Name Jaap - फोटो : freepik
  • ॐ यशोदानन्दपत्न्यै नम:
  • ॐ यशोदानन्दगेहिन्यै नम:
  • ॐ कामारिकान्तायै नम:
  • ॐ कामेश्यै नम:
  • ॐ कामलालसविग्रहायै नम:
  • ॐ जयप्रदायै नम:
  • ॐ जयायै नम:
  • ॐ गोप्यै नम:
  • ॐ गोपानन्दकर्यै नम:
  • ॐ कृष्णांगवासिन्यै नम:
  • ॐ हृद्यायै नम:
  • ॐ चित्रमालिन्यै नम:
  • ॐ विमलायै नम:
  • ॐ दु:खहन्त्र्यै नम:
  • ॐ मत्यै नम:
  • ॐ धृत्यै नम:
  • ॐ लज्जायै नम:
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radha rani name jaap niyam and benefits know radha rani 108 name in hindi
Radha Rani Name Jaap - फोटो : freepik
  • ॐ कामकलायै नम:
  • ॐ बिल्ववृक्षनिवासिन्यै नम:
  • ॐ बिल्ववृक्षप्रियायै नम:
  • ॐ बिल्वोपमस्तन्यै नम:
  • ॐ तुलसीतोषिकायै नम:
  • ॐ गजमुक्तायै नम:
  • ॐ महामुक्तायै नम:
  • ॐ महामुक्तिफलप्रदायै नम:
  • ॐ प्रेमप्रियायै नम:
  • ॐ प्रेमरुपायै नम:
  • ॐ प्रेमभक्तिप्रदायै नम:
  • ॐ प्रेमक्रीडापरीतांग्यै नम:
  • ॐ दयारुपायै नम:
  • ॐ गौरचन्द्राननायै नम:
  • ॐ कलायै नम:
  • ॐ शुकदेवगुणातीतायै नम:
  • ॐ शुकदेवप्रियायै सख्यै नम:
  • ॐ रतिप्रदायै नम:
  • ॐ चैतन्यप्रियायै नम:
  • ॐ सखीमध्यनिवासिन्यै नम:
  • ॐ मथुरायै नम:
  • ॐ श्रीकृष्णभावनायै नम:
  • ॐ पतिप्राणायै नम:
  • ॐ पतिव्रतायै नम:
  • ॐ सकलेप्सितदात्र्यै नम:
  • ॐ कृष्णभार्यायै नम:
  • ॐ श्यामसख्यै नम:
  • ॐ कल्पवासिन्यै नम:

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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