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पितृपक्ष 2026: राशि के अनुसार करें ये उपाय, पितरों की कृपा से जीवन में आएंगे शुभ बदलाव

Fri, 25 Sep 2026 12:24 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 25 Sep 2026 12:24 PM IST
सार

वर्ष 2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से होगी और इसका समापन 10 अक्तूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ होगा। इस दौरान राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय करना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में आपकी राशि के अनुसार कौन से उपाय किए जा सकते हैं।

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Pitru Paksha 2026 rashi anusar upay pitron ka ashirwad pitra dosh se mukti
पितृपक्ष में राशि अनुसार करें ये खास उपाय - फोटो : AI

पितृपक्ष वह विशेष अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण व दान-पुण्य करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वर्ष 2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से होगी और इसका समापन 10 अक्तूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ होगा। इस दौरान राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय करना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में आपकी राशि के अनुसार कौन से उपाय किए जा सकते हैं।

Pitru Paksha 2026 rashi anusar upay pitron ka ashirwad pitra dosh se mukti
मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि के जातक पितृपक्ष में लाल रंग के वस्त्रों का दान करें। इसके साथ ही किसी बहती नदी या जलधारा में तांबे का सिक्का प्रवाहित करना भी शुभ माना जाता है।

Pitru Paksha 2026 rashi anusar upay pitron ka ashirwad pitra dosh se mukti
वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए पितृपक्ष में सफेद रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ पर श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाएं।
 

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Pitru Paksha 2026 rashi anusar upay pitron ka ashirwad pitra dosh se mukti
मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातक पितृपक्ष के दौरान गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही हरे रंग की वस्तुओं का दान करना भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है।
 

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कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
कर्क राशि के जातक पितृपक्ष में शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही चावल, दूध और इससे जुड़ी अन्य वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है।
 

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