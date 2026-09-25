पितृपक्ष वह विशेष अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण व दान-पुण्य करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वर्ष 2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से होगी और इसका समापन 10 अक्तूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ होगा। इस दौरान राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय करना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में आपकी राशि के अनुसार कौन से उपाय किए जा सकते हैं।
पितृपक्ष 2026: राशि के अनुसार करें ये उपाय, पितरों की कृपा से जीवन में आएंगे शुभ बदलाव
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 25 Sep 2026 12:24 PM IST
सार
वर्ष 2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से होगी और इसका समापन 10 अक्तूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ होगा। इस दौरान राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय करना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में आपकी राशि के अनुसार कौन से उपाय किए जा सकते हैं।
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