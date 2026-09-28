पितृ दोष से परेशान हैं तो श्राद्ध पक्ष में करें ये सात उपाय, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है। मान्यता है कि इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष में पितृ दोष को कुंडली से जुड़ा एक दोष माना जाता है। हालांकि इसके प्रभाव और उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। यदि कोई व्यक्ति पितृ दोष से परेशान है तो पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक ये सात उपाय कर सकता है।
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pitru paksha kab se hai
- फोटो : AI
1. पितरों का तर्पण करें
पितृपक्ष में विधि-विधान से पितरों का तर्पण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। जल में काले तिल और कुश मिलाकर पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण किया जाता है। इससे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट होता है।
2. पितरों की तिथि पर श्राद्ध करें
परिवार में जिस पूर्वज की मृत्यु जिस तिथि को हुई हो, पितृपक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करने की परंपरा है। यदि मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने की धार्मिक मान्यता है। श्राद्ध कर्म योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करना उचित माना जाता है।
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3. ब्राह्मण भोजन और दान करें
पितृपक्ष में श्रद्धा के साथ भोजन कराना और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए।
4. गाय, कौआ और कुत्ते को भोजन दें
धार्मिक परंपरा में श्राद्ध के दौरान गाय, कौआ और कुत्ते को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। भोजन कराने से पहले पितरों का स्मरण किया जाता है। इसे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम माना जाता है।
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पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व
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5. पीपल के पेड़ की पूजा करें
पितृपक्ष में पीपल वृक्ष की पूजा और उसके नीचे दीपक जलाने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। श्रद्धालु पीपल के वृक्ष के पास जल अर्पित कर पितरों की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं।
6. जरूरतमंदों की सहायता करें
पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान का समय ही नहीं, बल्कि सेवा और दान का अवसर भी माना जाता है। गरीबों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना तथा उन्हें भोजन कराना पुण्यदायी माना जाता है।
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पितृ पक्ष
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7. पितरों का स्मरण कर प्रार्थना करें
पितृपक्ष में प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अपने दिवंगत पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। घर में शांति बनाए रखें और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम एवं सद्भाव से रहें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।