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करवा चौथ पूजा: करवा चौथ के करवे में जल के अलावा और क्या भरना चाहिए? जानें पूजा सामग्री और सही नियम

Wed, 28 Oct 2026 10:59 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 28 Oct 2026 10:59 AM IST
सार

Karwa Chauth Puja 2026: करवा चौथ की पूजा में करवे का विशेष महत्व होता है। जानें करवे में जल के अलावा कौन-कौन सी चीजें रखी जाती हैं और इनका धार्मिक महत्व क्या है।

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Karwa Chauth Puja 2026 Know the Significance of the Items Placed Inside the Karwa Complete Puja Samagri list
करवा चौथ करवे में क्या रखें - फोटो : amar ujala

करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को विधि-विधान से पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस पूजा में करवा और कलश का खास स्थान होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर करवे या कलश में जल के अलावा कौन-कौन सी चीजें रखी जा सकती हैं और इनका धार्मिक महत्व क्या है।

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करवा चौथ के करवे में जल के अलावा क्या रखें? - फोटो : AI

करवा चौथ के करवे में जल के अलावा क्या रखें?

  • जल: करवा चौथ की पूजा में करवे या लोटे में साफ जल रखना सबसे जरूरी माना जाता है। इसी जल से कई परंपराओं में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसलिए पूजा के लिए स्वच्छ जल और साफ बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए।
  • सिक्का: कुछ परिवारों में करवे या कलश में सिक्का रखने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं में सिक्के को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार सिक्का करवे में रख सकती हैं या पूजा की थाली में अलग से रख सकती हैं।
  • अक्षत यानी साबुत चावल: हिंदू पूजा-पद्धति में अक्षत का विशेष महत्व है। चावल को मंगल और शुभता से जोड़कर देखा जाता है। करवा चौथ की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल तिलक लगाने और पूजा के दौरान अर्पित करने के लिए किया जाता है। कुछ परिवारों में इसे करवे के साथ भी रखा जाता है।
  • सुपारी: सुपारी का इस्तेमाल कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। करवा चौथ की पूजा सामग्री में भी इसे शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इसे करवे के पानी में डालना अनिवार्य नहीं है। इसे पूजा की थाली में अलग रखकर भी अर्पित किया जा सकता है।
  • गेहूं, खील या बताशे: कई क्षेत्रों में मिट्टी के करवे में गेहूं के दाने, खील या बताशे रखने की परंपरा है। इन सामग्रियों का इस्तेमाल स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाता है। पूजा से पहले अपने परिवार में प्रचलित परंपरा के अनुसार सामग्री तैयार कर लें।
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करवा और कलश में क्या अंतर है?

करवा और कलश में क्या अंतर है?
करवा चौथ की पूजा में करवा और अर्घ्य देने वाले लोटे की भूमिका अलग-अलग हो सकती है। मिट्टी या धातु के करवे को पूजा में स्थापित किया जाता है। कुछ परंपराओं में इसमें गेहूं, खील या बताशे रखे जाते हैं। वहीं, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आमतौर पर तांबे, पीतल या अन्य धातु के लोटे का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, पूजा की विधि और बर्तनों के इस्तेमाल में क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार अंतर हो सकता है। इसलिए सभी सामग्रियों को एक ही बर्तन में रखना जरूरी नहीं है।

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करवा चौथ पर मिट्टी के करवे का महत्व - फोटो : AI

करवा चौथ की पूजा में करवे का क्या महत्व है?
करवा चौथ की पूजा में करवा शुभता, समृद्धि और मंगलकामना का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की प्रार्थना करती हैं। कई जगहों पर महिलाएं पूजा के दौरान करवे का आदान-प्रदान भी करती हैं, जो पारंपरिक रीति-रिवाजों का हिस्सा है। करवा चौथ की पूजा की तैयारी करते समय स्वच्छता और परिवार में प्रचलित परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। करवे में जल के अलावा सिक्का, अक्षत या अन्य सामग्री रखना हर जगह अनिवार्य नहीं है। पूजा की सही सामग्री और विधि जानने के लिए अपने घर की परंपरा का पालन करना बेहतर माना जाता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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