कार्तिक मास में तुलसी पूजा के क्या हैं नियम? जानें सुबह-शाम दीपक जलाने का महत्व

कार्तिक मास में तुलसी पूजा का क्या धार्मिक महत्व है?

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। यही वजह है कि विष्णु पूजा में तुलसी दल अर्पित करने और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की परंपरा प्रचलित है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान और भगवान विष्णु के स्मरण को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने नियमित रूप से तुलसी पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। हालांकि, पूजा की विधि और नियम अलग-अलग क्षेत्रों तथा परिवारों में भिन्न हो सकते हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजा करते समय अपनी पारिवारिक परंपरा और श्रद्धा के अनुसार पूजा करना उचित है।



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