करवा चौथ पर करवा बदलने की परंपरा क्या है? जानें इसका धार्मिक महत्व और जरूरी नियम

1 of 5 करवा चौथ 2026 - फोटो : amar ujala







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करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ की पूजा में कई पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें करवा बदलने की परंपरा भी शामिल है। कई जगहों पर इसे करवा फेरना कहा जाता है। इस रस्म में महिलाएं आपस में करवा बदलकर एक-दूसरे के सुखी दांपत्य जीवन और सौभाग्य की कामना करती हैं। आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर करवा बदलने की परंपरा क्यों निभाई जाती है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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2 of 5 करवा चौथ पर महिलाएं आपस में करवा क्यों बदलती हैं? - फोटो : संवाद

करवा चौथ पर महिलाएं आपस में करवा क्यों बदलती हैं?

करवा चौथ पर करवा बदलने की रस्म को आपसी प्रेम, विश्वास, सौहार्द और शुभकामनाओं से जोड़कर देखा जाता है। इस परंपरा में सुहागिन महिलाएं पूजा के दौरान एक-दूसरे को करवा देती हैं और फिर उसे वापस लेती हैं। इस तरह वे एक-दूसरे के वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। कई परिवारों में करवा फेरने की रस्म को सुहाग और अखंड सौभाग्य से जुड़ी परंपरा माना जाता है। महिलाएं इसे श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाती हैं। हालांकि, इस रस्म का तरीका अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकता है। इसलिए इसे निभाते समय अपने घर की परंपरा और स्थानीय रीति-रिवाजों का ध्यान रखना उचित माना जाता है।

3 of 5 करवा चौथ पर करवा बदलते समय किन नियमों का ध्यान रखें? - फोटो : अमर उजाला

करवा चौथ पर करवा बदलते समय किन नियमों का ध्यान रखें? 1. पूजा के दौरान निभाएं रस्म: जिन परिवारों में करवा फेरने की परंपरा है, वहां इसे पूजा या करवा चौथ की कथा के दौरान निभाया जा सकता है। रस्म का सही समय और तरीका स्थानीय परंपरा के अनुसार अलग हो सकता है। 2. करवा साफ और सुरक्षित रखें: करवा मिट्टी, धातु या किसी अन्य सामग्री का हो सकता है। पूजा में इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ रखें। मिट्टी का करवा इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसे सावधानी से पकड़ें, ताकि वह टूटे नहीं। 3. शुभकामनाओं के साथ बदलें करवा: करवा बदलते समय दूसरी महिला के प्रति सम्मान और सद्भाव रखें। इस रस्म का भाव एक-दूसरे के सुखी वैवाहिक जीवन और मंगल की कामना करना है। 4. परिवार की परंपरा का पालन करें: कुछ परिवारों में करवा के साथ मिठाई, फल, रुपये या अन्य पूजन सामग्री भी दी जाती है। इन चीजों को देना हर जगह अनिवार्य नहीं है। अपने परिवार में प्रचलित रीति के अनुसार रस्म निभा सकती हैं।5. पूजा की तैयारियों का रखें ध्यान: करवा चौथ पर महिलाएं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और पूजा की सामग्री व्यवस्थित करती हैं। करवा बदलने की रस्म को भी पूजा की अन्य तैयारियों के साथ श्रद्धापूर्वक निभाया जा सकता है।

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4 of 5 क्या करवा बदलना हर सुहागिन महिला के लिए जरूरी है? - फोटो : संवाद

क्या करवा बदलना हर सुहागिन महिला के लिए जरूरी है?

करवा चौथ पर करवा बदलने की परंपरा कई परिवारों और समुदायों में प्रचलित है, लेकिन इसे हर जगह अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं माना जाता। कुछ महिलाएं अपनी सहेलियों, पड़ोस की महिलाओं या परिवार की अन्य सुहागिन महिलाओं के साथ यह रस्म निभाती हैं, जबकि कुछ परिवारों में इसका चलन नहीं है। यदि आपके घर में करवा फेरने की परंपरा है, तो आप उसे अपनी पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार निभा सकती हैं। वहीं, अगर आपके परिवार में यह रस्म नहीं होती, तो इसे न करने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। करवा चौथ का मुख्य भाव श्रद्धा, संकल्प और वैवाहिक जीवन की सुख-समृद्धि की कामना से जुड़ा है।

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5 of 5 करवा चौथ 2026 - फोटो : AI