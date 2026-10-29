करवा चौथ 2026: पूजा के दौरान टूट जाए मिट्टी का करवा या भूल गए कोई सामग्री तो क्या करें? जानें नियम

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करवा चौथ की पूजा में करवा टूट जाए तो क्या करें?

पूजा के दौरान मिट्टी का करवा हाथ से छूटकर टूट जाए, तो महिलाएं अक्सर इसे लेकर चिंतित हो जाती हैं। हालांकि, अनजाने में हुई ऐसी घटना को किसी अनहोनी का निश्चित संकेत मानने की जरूरत नहीं है।



अगर पूजा करते समय करवा टूट जाए, तो सबसे पहले शांत रहें और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश तथा करवा माता का स्मरण करें। मन में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूजा आगे बढ़ाएं। यदि संभव हो, तो दूसरा मिट्टी का करवा लेकर पूजा में इस्तेमाल करें। मिट्टी का करवा उपलब्ध न होने पर अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार किसी दूसरे स्वच्छ पात्र का उपयोग किया जा सकता है।



3 of 5 करवा चौथ की पूजा में करवा टूट जाए तो क्या करें? - फोटो : adobe stock

मान्यता के अनुसार, करवा टूटने की घटना के कारण मन में भय रखने के बजाय श्रद्धा के साथ पूजा पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। इसे अपने वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ संकेत मानकर परेशान होना उचित नहीं है।

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4 of 5 करवा चौथ की पूजा सामग्री भूल जाएं तो क्या करें? - फोटो : Amar Ujala AI

करवा चौथ की पूजा सामग्री भूल जाएं तो क्या करें?

करवा चौथ की तैयारी के दौरान कभी-कभी कलावा, रोली, चंदन, फूल या अन्य जरूरी सामग्री लाना छूट सकता है। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर में उपलब्ध पूजा सामग्री से अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पूरी कर सकती हैं।



यदि कोई विशेष वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का स्मरण करके अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और मन की भावना है।

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