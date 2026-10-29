करवा चौथ 2026: पूजा के दौरान टूट जाए मिट्टी का करवा या भूल गए कोई सामग्री तो क्या करें? जानें नियम

Karwa Chauth Puja Tips: करवा चौथ का पावन दिन सुहाग, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। आज, 29 अक्टूबर 2026 को विवाहित महिलाएं सोलह श्रृंगार करके चंद्र देव की पूजा करेंगी और अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य तथा वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करेंगी। इस पर्व पर पूजा की हर वस्तु का अपना महत्व होता है, लेकिन मिट्टी के करवे को विशेष स्थान दिया जाता है। आजकल बाजार में स्टील, तांबे और पीतल के करवे भी उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल महिलाएं कई वर्षों तक करती हैं। हालांकि, पारंपरिक पूजा में मिट्टी के करवे को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में पूजा करते समय अगर करवा अचानक टूट जाए या कोई जरूरी सामग्री लाना भूल जाएं, तो क्या इसे अशुभ माना जाता है? आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए।
करवा चौथ व्रत नियम: गलती से टूट जाए व्रत तो क्या करें, क्या जारी रखना चाहिए उपवास? जानें उपाय
करवा चौथ 2026 पूजा विधि: आज 5 शुभ संयोग में करवा चौथ व्रत, जानें शुभ मुहूर्त, मंत्र और चंद्रोदय का समय
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करवा चौथ की पूजा में करवा टूट जाए तो क्या करें?
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करवा चौथ की पूजा में करवा टूट जाए तो क्या करें?
पूजा के दौरान मिट्टी का करवा हाथ से छूटकर टूट जाए, तो महिलाएं अक्सर इसे लेकर चिंतित हो जाती हैं। हालांकि, अनजाने में हुई ऐसी घटना को किसी अनहोनी का निश्चित संकेत मानने की जरूरत नहीं है।
अगर पूजा करते समय करवा टूट जाए, तो सबसे पहले शांत रहें और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश तथा करवा माता का स्मरण करें। मन में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूजा आगे बढ़ाएं। यदि संभव हो, तो दूसरा मिट्टी का करवा लेकर पूजा में इस्तेमाल करें। मिट्टी का करवा उपलब्ध न होने पर अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार किसी दूसरे स्वच्छ पात्र का उपयोग किया जा सकता है।
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करवा चौथ की पूजा में करवा टूट जाए तो क्या करें?
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मान्यता के अनुसार, करवा टूटने की घटना के कारण मन में भय रखने के बजाय श्रद्धा के साथ पूजा पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। इसे अपने वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ संकेत मानकर परेशान होना उचित नहीं है।
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करवा चौथ की पूजा सामग्री भूल जाएं तो क्या करें?
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करवा चौथ की पूजा सामग्री भूल जाएं तो क्या करें?
करवा चौथ की तैयारी के दौरान कभी-कभी कलावा, रोली, चंदन, फूल या अन्य जरूरी सामग्री लाना छूट सकता है। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर में उपलब्ध पूजा सामग्री से अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पूरी कर सकती हैं।
यदि कोई विशेष वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का स्मरण करके अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और मन की भावना है।
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करवा चौथ की पूजा सामग्री भूल जाएं तो क्या करें?
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अगर सामग्री छूट जाने से मन में चिंता बनी रहती है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद महिला को फल, वस्त्र या सुहाग से जुड़ी सामग्री दान कर सकती हैं। इसे अनिवार्य प्रायश्चित समझने के बजाय सेवा और सद्भाव का माध्यम मानें।
ध्यान रखें कि करवा चौथ का उद्देश्य जीवनसाथी की मंगलकामना और रिश्ते में प्रेम व विश्वास को मजबूत करना है। इसलिए पूजा के दौरान अनजाने में हुई छोटी-मोटी गलतियों से घबराने के बजाय शांत मन से अपनी आस्था के अनुसार पर्व मनाएं।
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