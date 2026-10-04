कपर्दिश विनायक चतुर्थी व्रत: जानें गणपति पूजन का मुहूर्त, चंद्र दर्शन का समय और धार्मिक महत्व

1 of 10 कपर्दिश चतुर्थी - फोटो : amar ujala







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Kapardish Vinayak Chaturthi 2026: भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि-विवेक का देवता माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। अक्टूबर 2026 में आने वाली चतुर्थी को भगवान गणेश के कपर्दिश स्वरूप की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार कपर्दिश गणेश का संबंध तप, ज्ञान, वैराग्य और आत्मसंयम से है। इस बार कपर्दिश विनायक चतुर्थी का व्रत 14 अक्टूबर 2026, बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं कपर्दिश विनायक चतुर्थी की सही तिथि, पूजा का शुभ समय, चंद्रदर्शन का वर्जित समय, धार्मिक महत्व और पूजा विधि।

2 of 10 कपर्दिश विनायक चतुर्थी - फोटो : freepik

कपर्दिश विनायक चतुर्थी कब है?

पंचांग के अनुसार अक्टूबर महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर 2026 की रात 11 बजकर 27 मिनट से शुरू होगी और इसका समापन 15 अक्टूबर 2026 की रात 1 बजकर 13 मिनट पर होगा। उदया तिथि के आधार पर कपर्दिश विनायक चतुर्थी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा।

3 of 10 कपर्दिश विनायक चतुर्थी के प्रमुख मुहूर्त - फोटो : free pik

कपर्दिश विनायक चतुर्थी के प्रमुख मुहूर्त चतुर्थी तिथि प्रारंभ: 13 अक्टूबर, रात 11:27 बजे

13 अक्टूबर, रात 11:27 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त: 15 अक्टूबर, रात 1:13 बजे

15 अक्टूबर, रात 1:13 बजे गणेश पूजा का मध्याह्न मुहूर्त: 14 अक्टूबर, सुबह 10:58 बजे से दोपहर 1:16 बजे तक

14 अक्टूबर, सुबह 10:58 बजे से दोपहर 1:16 बजे तक पूजा की अवधि: 2 घंटे 18 मिनट

2 घंटे 18 मिनट चंद्रदर्शन से बचने का समय: 14 अक्टूबर, सुबह 9:49 बजे से शाम 7:57 बजे तक

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4 of 10 कपर्द का संबंध जटाओं से और ईश का अर्थ स्वामी या भगवान से माना जाता है। - फोटो : freepik

क्या है कपर्दिश विनायक का अर्थ?

‘कपर्दिश’ नाम को संस्कृत के ‘कपर्द’ और ‘ईश’ शब्दों से जोड़कर देखा जाता है। कपर्द का संबंध जटाओं से और ईश का अर्थ स्वामी या भगवान से माना जाता है। भगवान शिव को भी कपर्दी कहा जाता है, क्योंकि वे जटाधारी स्वरूप में विराजमान हैं। इसी आधार पर कपर्दिश गणेश को भगवान गणेश के ऐसे स्वरूप के रूप में देखा जाता है, जिसमें शिव तत्व और तपस्वी भाव का विशेष समावेश माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में यह स्वरूप ज्ञान, आत्मसंयम और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है।

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5 of 10 कपर्दिश विनायक का उल्लेख काशी के 56 विनायकों की धार्मिक परंपरा से भी जोड़ा जाता है। - फोटो : amarujala