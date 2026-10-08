गया में पिंडदान के बाद क्यों कराया जाता है 'गया भोज'? जानें पौराणिक मान्यता और पूरी परंपरा

1 of 6 गया भोज का महत्व - फोटो : amar ujala







Link Copied



बिहार के गया शहर को हिंदू धर्म में पितरों की मुक्ति और मोक्ष का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां देश-विदेश से लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आते हैं। लेकिन पिंडदान की पूरी प्रक्रिया के बाद एक और रस्म निभाई जाती है, जिसे 'गया भोज' कहा जाता है और इसे बेहद अनिवार्य माना गया है। आखिर पिंडदान के बाद गया भोज कराने की यह परंपरा क्यों शुरू हुई और इसके पीछे कौन-सी पौराणिक कथा जुड़ी है? आइए जानते हैं गया भोज से जुड़ी संपूर्ण मान्यता और परंपरा के बारे में विस्तार से।

Trending Videos

2 of 6 गया को मोक्ष स्थल क्यों माना जाता है?

गया को मोक्ष स्थल क्यों माना जाता है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, गया वह पवित्र भूमि है जहां पिंडदान करने मात्र से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण जैसे धर्मग्रंथों में गया को विशेष रूप से पितृ मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने गयासुर नामक राक्षस के शरीर पर अपने चरण रखकर इस भूमि को इतना पवित्र बना दिया कि यहां किया गया श्राद्ध और पिंडदान पितरों को सीधे मोक्ष प्रदान करता है। यही कारण है कि हर साल पितृ पक्ष के दौरान गया में पिंडदान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ती है।

3 of 6 गया भोज - फोटो : amar ujala

गया भोज क्या है?

पिंडदान की संपूर्ण विधि पूरी होने के बाद तीर्थयात्री द्वारा एक विशेष भोज का आयोजन किया जाता है, जिसे 'गया भोज' या 'गयाली भोज' कहा जाता है। इस भोज में स्थानीय पंडे (गयावाल ब्राह्मण), पुरोहित, रिश्तेदार और कई बार सामूहिक रूप से अन्य श्रद्धालुओं को भी भोजन कराया जाता है। इस भोज के बिना पिंडदान की क्रिया को अधूरा माना जाता है, इसलिए इसे संपन्न करना धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य समझा जाता है। है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 गया भोज कराने के पीछे की पौराणिक मान्यता

गया भोज कराने के पीछे की पौराणिक मान्यता

पौराणिक कथाओं के अनुसार, गयासुर नामक असुर ने अपनी तपस्या से इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि उसका शरीर अत्यंत पवित्र हो गया। उसके शरीर के स्पर्श मात्र से पापी भी मोक्ष प्राप्त करने लगे, जिससे स्वर्ग और नरक की व्यवस्था असंतुलित होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने गयासुर से एक यज्ञ के लिए अपना शरीर भूमि के रूप में स्थिर रखने का अनुरोध किया। गयासुर ने भक्ति भाव से यह स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि यह भूमि सदैव पितरों की मुक्ति के लिए पवित्र तीर्थ बनी रहे। भगवान विष्णु ने उसकी यह इच्छा पूर्ण की और इसी भूमि पर अपने चरण-चिह्न (विष्णुपद) स्थापित कर इसे मोक्षदायिनी भूमि घोषित किया। इसी कथा से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार, गयासुर को वरदान मिला था कि जो भी व्यक्ति यहां पिंडदान के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएगा, उसके पितरों को स्थायी मुक्ति प्राप्त होगी। इसी वरदान की वजह से पिंडदान के बाद गया भोज कराने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक अनवरत चली आ रही है।

विज्ञापन

5 of 6 गया भोज का धार्मिक महत्व